Pehlivanlar gece güreşti

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen '3'üncü Geleneksel Sübeylidere Gece Güreşleri'ni yaklaşık 3 bin kişi izledi. Çim sahada gece gerçekleştirilen güreşlere, 80 pehlivan katıldı.

Burhaniye ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Sübeylidere Mahallesi Muhtarlığı'nca düzenlenen güreşler, dün saat 22.30'da başlarken, 02.30'a kadar devam etti. Sahayı dolduran yaklaşık 3 bin güreşsever, karşılaşmaları sonuna kadar heyecanla izledi. Hakiki zeytinyağıyla yağlanan pehlivanlar, Sübeylidere'de güreşti. Güreşleri Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, MHP İl Başkanı Suat Par ve ilçe protokolü izledi.

Sübeyliderelilerin güreşi sevdiğini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Uysal, "Burası güreşe çok ilgi duyan bir köyümüz. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi kadınlı erkekli herkes burada. Şu anda gece yarısını geçti. Kimse yerini terk etmiyor. Daha önce kumda yapılıyordu, bu güreşler. Belediye olarak biz saha organize ettik. Çim saha yaptık. Ramazan ayında düzenlenen bu güreşlere her sene ilgi daha çok artıyor" diye konuştu.

Sübeylidere Muhtarı Mustafa Demir ise "Bizler bu güreşleri halkımız çok beğendiği için devam ettiriyoruz. İnsanlarımızda memnun kalıyor bundan. Bu sene üçüncü defa düzenliyoruz. Güreşleri geleneksel olarak devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Sübeylidere gece güreşlerinde başta Ekrem Yavaş birinci olurken, Ali Gökçen ikinci ve Ali Rıza Kaya üçüncü oldu. Başaltında ise Yunus Karabay birinci, Mesut Özgün ikinci, Erkan Mete de üçüncü oldu.

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