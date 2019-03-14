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Pegasus’tan yurt dış hatlarına özel yüzde 40 indirim

PEGASUS Hava Yolları, misafirlerine yurt dışı hatlarında özel yüzde 40 indirim fırsatı sundu. Şirketten yapılan açıklamada, biletlerini 16 Mart’a kadar 6 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında alan misafirlerin tüm yurt dışı hatlarında...

Pegasus’tan yurt dış hatlarına özel yüzde 40 indirim
PEGASUS Hava Yolları, misafirlerine yurt dışı hatlarında özel yüzde 40 indirim fırsatı sundu.

Şirketten yapılan açıklamada, biletlerini 16 Mart’a kadar 6 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında alan misafirlerin tüm yurt dışı hatlarında yüzde 40 indirim fırsatı yakalayacağı belirtildi. Kampanya kapsamında 1 milyon bilet satışa sunuldu.

Kampanya, sadece Pegasus Hava Yolları’nın internet sitesinde ve mobil uygulamalarından alınan biletlerde geçerli olacak. Türkiye’nin Dijital Hava Yolu olan Pegasus, misafirlerini 35’i yurt içinde, 70’i yurt dışında olmak üzere toplam 40 ülkede 105 noktaya ulaştırıyor.

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