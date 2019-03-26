Pegasus’tan yeni yurtdışı hatları

ANIL UÇAN / İSTANBUL, () - PEGASUS Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Riyad ve Manchester’a, Trabzon’dan ise Amman’a direkt uçuşlarını başlatıyor.

Pegasus, uçuş noktalarını artırmaya devam ettiğini duyurdu. Ankara, Antalya ve İzmir’den uçtuğu Amman’a 28 Mayıs 2019 tarihi itibariyle Trabzon’dan da direkt seferler başlatacak olan Pegasus, Sabiha Gökçen’den Riyad’a 29 Mayıs ve yine Sabiha Gökçen’den Manchester’a 1 Temmuz 2019 itibariyle uçmaya başlayacak. Yeni Trabzon-Amman hattının biletleri 119,99 dolardan, Sabiha Gökçen-Riyad hattının biletleri 109,99 dolardan, Sabiha Gökçen-Manchester hattının biletleri ise 69,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Pegasus’un Trabzon-Amman uçuşları, Trabzon Havalimanı’ndan Amman Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı’na salı, perşembe ve pazar günleri saat 22.30’da; Amman Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı’ndan Trabzon Havalimanı’na ise pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 01.45’te düzenlenecek.

Sabiha Gökçen-Riyad uçuşları, Sabiha Gökçen’den Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na haftanın her günü saat 00.05’te; Riyad Kral Halid Uluslararası Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen’e yine haftanın her günü saat 05.25’te düzenlenecek. Sabiha Gökçen-Manchester uçuşları ise Sabiha Gökçen’den Manchester Havalimanı’na pazartesi, salı, çarşamba, cumartesi ve pazar günleri saat 09.30’da; Manchester Havalimanı’ndan Sabiha Gökçen’e de yine aynı günler saat 12.40’ta düzenlenecek.