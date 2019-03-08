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Pegasus’tan Kadınlar Günü’ne Özel Video

Pegasus Hava Yolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir video hazırlayarak sosyal medya platformlarından paylaştı. Pegasus Hava Yolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü “Hayallerinin Peşinden Uç” temalı özel bir video ile...

Pegasus’tan Kadınlar Günü’ne Özel Video
Pegasus Hava Yolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir video hazırlayarak sosyal medya platformlarından paylaştı.

Pegasus Hava Yolları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü “Hayallerinin Peşinden Uç” temalı özel bir video ile kutladı. Hazırlanan videoda çocuk bir yolcunun pilot olma hayalini, Pegasus Hava Yolları’nda kadın kaptan pilot olarak görev yapan Eser Aksan Erdoğan’ın  “Hayallerinin Peşinden Uç” anonsu ile destekliyor. Ayrıca Pegasus Hava Yolları’nın hayallerinin peşinden uçan tüm kadınların destekçisi olduğu vurgusu yapılıyor.

PEGASUS HAVA YOLLARI’NDAN KADIN İSTİHDAMINA  DESTEK
Pegasus Hava Yolları’nda toplam çalışan personelin yüzde 32.5’i kadın çalışanlardan oluşuyor. Her üç çalışandan birisinin kadın olduğu Pegasus Hava Yolları’nda toplam 36 adet kadın kaptan pilot görev yapıyor. Ayrıca Pegasus, 2016 yılının Ağustos ayında kadınların iş hayatındaki rolüne ve eşitlik ilkesine verdiği önemi simgelemek adına Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri platformuna katılan dünyadaki ilk havayolu şirketi oldu. Öte yandan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Toplumsal Cinsiyet Dengesi Geliştirme Komisyonu’nun bir üyesi olan Pegasus Hava Yolları, kadınlar arasında havacılıktaki fırsatlar hakkında farkındalığın artması, kadınların havacılıktaki niceliksel ve niteliksel rolü ve etkinliğinin geliştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmaları da desteklemeye devam ediyor.

PEGASUS’TA ANNE OLAN ÇALIŞANLARA KOLAYLIK
Pegasus Hava Yolları, bünyesinde görev yapan ve anne olanların çalışanlarının hayatını kolaylaştırmaya da devam ediyor. Çalışanlarının gelir devamlılığını sağlamak amacıyla doğum izninde olan kadın çalışana aylık ücret ödemesi yapılıyor. İş,özel hayat dengesine ve çalışanlara bu konuda destek olmanın yanı sıra çocuğu olan çalışanlara ise kreş desteği veriliyor. Yılın belli dönemlerinde ise kadın sağlığına yönelik seminerler düzenleyerek bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yapılıyor.

 

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