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Pegasus ve Nile Air ortak uçuş anlaşması imzaladı

  ANIL UÇAN/İSTANBUL, () TÜRKİYE'nin öncü düşük maliyetli havayolu şirketi Pegasus, Mısır’ın en büyük özel havayolu şirketi Nile Air ile ortak uçuş anlaşması imzaladı. Yapılan kod paylaşımı anlaşmasıyla, Pegasus misafirleri...

Pegasus ve Nile Air ortak uçuş anlaşması imzaladı

 

ANIL UÇAN/İSTANBUL, () TÜRKİYE'nin öncü düşük maliyetli havayolu şirketi Pegasus, Mısır’ın en büyük özel havayolu şirketi Nile Air ile ortak uçuş anlaşması imzaladı. Yapılan kod paylaşımı anlaşmasıyla, Pegasus misafirleri Nile Air’in 15 Haziran’dan itibaren gerçekleşecek İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı – Kahire karşılıklı seferleri için biletlerini Pegasus satış kanalları üzerinden alabilecekler.

Pegasus misafirleri Nile Air’in Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftanın dört günü düzenlenen seferleriyle Sabiha Gökçen’den Kahire’ye 16:05’te, Kahire’den Sabiha Gökçen’e ise 11:50’de uçabilecek.Pegasus’un Nile Air ile birlikte KLM Royal Dutch Airlines, Flynas, Alitalia, Qatar Airways ve Delta Air Lines olmak üzere toplam 6 havayolu ile iş birliği bulunuyor.

Misafirler, Nile Air’in Kahire uçuşları için biletlerini www.flypgs.com, mobile.flypgs.com, Pegasus’un Mobil Uygulamaları ve acente kanalları aracılığıyla satın alabilecek.

 

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