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Pegasus Ramazan kampanyasını başlattı

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() Türkiye’nin önde gelen hava yolu şirketlerinden Pegasus, Ramazan ayı için ucuz bilet kampanyasını üç ay önceden başlattı. Pegasus Havayolları’ndan yapılan açıklamada 21-24 Şubat tarihleri...

Pegasus Ramazan kampanyasını başlattı

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() Türkiye’nin önde gelen hava yolu şirketlerinden Pegasus, Ramazan ayı için ucuz bilet kampanyasını üç ay önceden başlattı. Pegasus Havayolları’ndan yapılan açıklamada 21-24 Şubat tarihleri arasında bilet alacak yolculara 23 Mayıs-22 Haziran tarihleri arasında yapacakları yurt içi ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarında avantajlı fiyata uçma imkanı sunduklarını bildirdi.
Pegasus bu konuda yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“Ramazan ayını ailesi ve sevdikleriyle geçirmek isteyen ve Pegasus’un Ramazan kampanyasıyla biletlerini 21 - 24 Şubat tarihlerinde www.flypgs.com’dan ve Pegasus Mobil Uygulaması’ndan alan misafirler, 23 Mayıs - 22 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri 29 yurt içi uçuşu 49,99 TL’den ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarında 89,99 TL’den başlayan fiyatlarla uçma fırsatı elde ediyor.”

 

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