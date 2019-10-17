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Pegasus kadına ve çocuğa şiddet içeren dizilere reklam vermeyecek
PEGASUS Hava Yolları, ana konusu kadına ve çocuğa şiddet olan dizi veya programa reklam vermeme, sponsor olmama ve ürün yerleştirmesinde bulunmama kararı aldı. Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, “Pegasus Hava Yolları...
GENEL 17.10.2019, 10:16
PEGASUS Hava Yolları, ana konusu kadına ve çocuğa şiddet olan dizi veya programa reklam vermeme, sponsor olmama ve ürün yerleştirmesinde bulunmama kararı aldı.
Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, “Pegasus Hava Yolları olarak kadına ve çocuğa şiddete ortak olmuyoruz. Ana konusu kadın ve çocuğa şiddet olan, senaryosunda sistematik şekilde kadın ve çocuğa fiziksel ya da ruhsal şiddet içeren hiçbir dizi ve programa reklam vermeme, sponsor olmama ve ürün yerleştirmesinde bulunmama kararı ile Samsung Elektronics'in kadına ve çocuğa şiddete karşı başlattığı hareketi biz de sonuna kadar destekliyoruz. Reklam veren tüm kurum ve kuruluşları da bu sağduyulu harekete destek vermeye davet ediyoruz" denildi.
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