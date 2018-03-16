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Pegasus Havayolları yılın ilk iki ayında 4 milyon 410 bin misafire hizmet verdi

Anıl UÇAN/İSTANBUL () Pegasus Havayolları  Kamuyu Aydınlatlam Platformu (KAP)’na Ocak-Şubat aylarında toplam 4 milyon 410 bin misafire hizmet verdiklerini açıkladı Yapılan açıklamaya göre, Pegasus Havayolları Ocak-Şubat 2018 döneminde...

Pegasus Havayolları yılın ilk iki ayında 4 milyon 410 bin misafire hizmet verdi

Anıl UÇAN/İSTANBUL () Pegasus Havayolları  Kamuyu Aydınlatlam Platformu (KAP)’na Ocak-Şubat aylarında toplam 4 milyon 410 bin misafire hizmet verdiklerini açıkladı

Yapılan açıklamaya göre, Pegasus Havayolları Ocak-Şubat 2018 döneminde yüzde 84 doluluk oranına ulaşarak 4 milyon 410 bin misafire hizmet verdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısındaki artış yüzde 20 olarak gerçekleşti. Misafir sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre iç hatlarda yüzde 20’lik büyümeyle 2 milyon 800 bin olurken dış hatlarda ise yüzde 18’lik büyüme ile 1 milyon 590 bin oldu. Doluluk oranlar ise iç hatlarda 2,2 puan artarak yüzde 87, dış hatlarda ise 7,8 puan artarak yüzde 80 olarak gerçekleşti.

ŞUBAT AYINDA 2 MİLYON MİSAFİR

 Geçen yıl şubat ayında 1 milyon 810 bin misafir taşıyan Pegasus Havayolları bu yılın aynı döneminde yüzde 14’lük artışla 2 milyon 60 bin misafire hizmet verdi. Şirketin geçen yıl yüzde 80 olan doluluk oranı ise 3 puanlık artışla yüzde 83 olarak gerçekleşti.

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