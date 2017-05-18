Pegasus, Ankara’daki uçuş ağını genişletiyor

İSTANBUL () - PEGASUS Hava Yolları, Ankara’daki uçuş ağını genişletiyor.

Haziran ayı itibariyle Ankara Esenboğa Havalimanı merkezli uçuşlarının sayısını artıracak olan Pegasus; Trabzon, Antalya, Adana, Van, Gaziantep, Erzurum, Diyarbakır ve Balıkesir-Edremit olmak üzere 8 yeni noktaya uçuşlar gerçekleştirecek. Halihazırda Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yurt içinde İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir ve Bodrum’a uçuşları bulunan Pegasus, yeni destinasyonlarıyla birlikte Ankara merkezli yurt içi uçuşlarının sayısını 11’e çıkaracak.

“ANKARA’YI, İÇ HAT UÇUŞ MERKEZİNDEN ULUSLARARASI BİR HUBA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

Transit pazarının ve direkt uçuşların sağlıklı büyüyebilmesi için, Türkiye’nin hub sayısını ve havaalanı altyapısını geliştirmesi gerektiğini belirten Pegasus Hava Yolları CEO’su Mehmet Nane, “Tam da bu sebeple, Pegasus olarak çok önemsediğimiz bir pazar olan Ankara’da uçuş ağımızı genişletiyoruz. Ankara merkezli yurt içi uçuşnoktalarımızın sayısını 11’e çıkarmış olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ankara’dan KKTC, Erbil, Amman, Kiev, Viyana, Stuttgart, Köln, Düsseldorf ve yaz döneminde uçtuğumuz Brüksel Charleroi ve Stockholm’a ek olarak, yeni yurt dışı destinasyonları için çalışmalarımız ve izin süreçlerimiz de devam ediyor. Yakında yepyeni yurt dışı noktalarıyla Ankara’yı, iç hat uçuş merkezinden uluslararası bir huba dönüştüreceğiz” dedi.

ANKARA ATAĞINA KAMPANYA

Ankara operasyonlarının büyütülmesi sebebiyle gerçekleştirilen kampanya kapsamında ise 15 Haziran – 28 Ekim arası Ankara’dan yapacakları yurt içi seferleri için biletlerini 18-22 Mayıs tarihleri arasında alanlar, kış sezonunda Ankara merkezli direkt seferlerde kullanmak üzere tek yön bedava bilet şifresi kazanacak. Pegasus’un hediye Ankara biletleri, 29 Ekim 2017 – 24 Mart 2018 tarihleri arasında Ankara’dan İstanbul, İzmir, Bodrum, Antalya, Adana, Diyarbakır,Gaziantep, Trabzon, Erzurum ve Van’a gerçekleşecek direkt seferlerde kullanılabilecek.

(FOTOĞRAFLI)