Pedallar Çanakkale için çevrildi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ekinlikte bin bisikletli pedallarını Çanakkale Zaferinin 103'üncü yıldönümü nedeniyle çevirdi.

Talas paraşüt iniş alanında düzenlenen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve bin bisikletli vatandaş katıldı. Etkinlikte konuşan Başkan Çelik, güzel bir organizasyonda buluştuklarını belirterek, "Bugün Türk milletimiz için çok önemli bir gün. Bir tarafta Çanakkale Zaferinin yıldönümü kutlarken diğer tarafta Afrin zaferini kutluyoruz. Bizlerde böylesi güzel bir günde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Yapılan konuşmanın ardından Başkan Çelik bisiklet turunun startını verdi. Bisiklet tutkunları Cumhuriyet Meydanı'na kadar pedallarını çevirdi.

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