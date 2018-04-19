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Peçete üzerinde mutabakat yapmışlar

Ali AKSOYER- Enver ALAS /İSTANBUL,() MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan ile katil zanlısı Yüksel Karababa'nın peçete yada kağıtlar üzerinde mutabakatlar yaptıkları belirlendi. Bu mutabakatlardan birinde Ercan Vuralhan'ın "Bu parayı...

Peçete üzerinde mutabakat yapmışlar

Ali AKSOYER- Enver ALAS /İSTANBUL,()
MİLLİ Savunma Eski Bakanı Ercan Vuralhan ile katil zanlısı Yüksel Karababa'nın peçete yada kağıtlar üzerinde mutabakatlar yaptıkları belirlendi. Bu mutabakatlardan birinde Ercan Vuralhan'ın "Bu parayı ödemediğim halde bana her şeyi yapabilir" yazdığı ve imzaladığı öğrenildi.

2014 YILINDAN BU YANA PARA VERİYORMUŞ
Fatih Sirkeci’de bir kafeteryada dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından polise teslim olan zanlı Yüksel Karababa, Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulandı. Cinayeti itiraf ettiği belirtilen Karababa'nın Vuralhan'la tanışmalarının 2014 yılında başladığını söylediği öğrenildi. Bu süre zarfında ihale almak yada birlikte iş yapmak vaatleriyle Vuralhan'a toplamda 650 bin dolar ve 350 bin lira verdiğini ancak hiç bir iş yapamadıklarını parayı da geri alamadığını söyleyen Karababa'nın "Bu borç konusunu konuşmak için olay günü bir araya geldik." dediği belirtildi.

PEÇETE ÜZERİNE MÜTABAKAT YAPMIŞLAR
Polis soruşturması sonucunda alacak-verecek meselesi yüzünden sık sık buluştukları öğrenilen şüpheli ile Ercan Vuralhan'ın zaman zaman kendi aralarında mutabakatlar yaptıkları belirlendi. Peçetelerin üzerine yada geliş güzel kağıtların üzerine yazılan mutabakatlarda "Birleşmiş Milletler'den gelecek olan 150 milyon dolar paramın 5 milyon dolarını  Yüksel Karababa'ya vereceğim" gibi ibareler bulunduğu öğrenildi. Peçete üzerine yazılan bir başka yazıda  ise "Parayı Yüksel Karababa'ya geri ödemezsem bana her şeyi yapabilir" ifadesinin yer aldığı belirtildi. Mutabakatlarda imza atılıp kaşe basıldığı da belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan Yüksel Karababa adliyeye sevk edildi.

 

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