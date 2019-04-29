Pazarlama Konferansı: Kitle hedeflemesi yanlışsa içerik çöpe gidiyor

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü, içerik üretiminin inceliklerine ve yeni nesil pazarlama trendlerine dikkat çekmek amacıyla ‘İçerikle Pazarlama Konferansı’ düzenledi. Etkinlikte söz alan uzmanlar, kullanıcının zevkine uygun ve doğru hedef kitle planlaması olmadan üretilen tüm içeriklerin çöpe gittiğini belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü, ‘İçerikle Pazarlama Konferansı’nı bu yıl dördüncü kez hayata geçirdi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Güventürk Görgülü, medyada üretilen içeriğin çoğunluğunun pazarlama ile ilgili olduğunu belirterek, öğrencilerin de bu alana büyük ilgi gösterdiğine dikkat çekti.

“DİJİTAL PAZARLAMA ANLIK GÜNCELLENİYOR”

Etkinlikte içerik pazarlamasının matematiği olduğuna vurgu yapan Contentus Kurucu Ortağı Serbay Arda Ayzıt, Google Analytics ve BuzzSumo gibi dijital pazarlamanın olmazsa olmaz araçlarına ve kullanımlarına dair önemli bilgiler verdi. Ayzıt, “Dijital pazarlamanın tüm ayakları anlık olarak güncelleniyor. Bu alanda yazılan kitaplar bile üç ayda güncelliğini yitiriyor. Önemli olan Cambridge Analytica’nın OCEAN modeli ile yaptığı gibi kişiye özel içerik üretebilmek. Artık kullanıcının zevkine uygun ve doğru hedef kitle planlaması olmadan üretilen tüm içerikler çöpe gidiyor” dedi.

“BİLGİ DEĞİL HABER ÇAĞINDAYIZ”

Hedef kitle planlamasının önemine değinen bir diğer isim de 2019 Yerel Seçimleri CHP Kampanya Grup Başkanı Ateş İlyas Başsoy oldu. Geleneksel medya ile kitleye bir bütün olarak yaklaşma çağının geride kaldığını belirten Başsoy, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bilgi doğruluğu kanıtlanmış verilerden oluşur. Bizler bu çağda özellikle sosyal medyanın yönlendirmesiyle gelişen haberleşme çağındayız. Biz yerel seçimlerde buna göre hareket ettik. Esnafa, ev hanımına, öğrenciye, şoföre ayrı ayrı olmak üzere sadece Ankara’da 300’ün üzerinde video çektik. Stratejimizi lokasyon, meslek, tercih edilen mecra gibi birden fazla kaleme göre belirledik. Doğru mesajı doğru kitleye doğru mecradan ileterek üç büyük ilde başarıya ulaştık.”

Etkinliğin ikinci bölümünde Sürdürülebilir Marka ve Strateji Danışmanı Aysun Şabanlı söz aldı. 'Aktivizm Döneminde Pazarlama ve Topluluklar' başlıklı bir sunum yapan Şabanlı, aktivizm motivasyonuyla sosyal medyada oluşturulan kimliklerin, insanların gerçek kimlikleri haline dönüştüğüne dikkat çekti. Şabanlı’nın ardından söz alan BluTv Özel Yapımlar Müdürü Sarp Kalfaoğlu ise mecraya uygun içerik üretimine vurgu yaptığı konuşmasında özel yapımlar ve proje seçimleri ile ilgili bilgiler verdi.

Etkinliğin son oturumunda Dijital Pazarlama Danışmanı Hasan Başusta, 'Sosyal Medyada Gerçek Zamanlı İçerik Örnekleri' başlıklı sunumuyla Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markalarının sosyal medya paylaşımları üzerinden içerik zamanlamasının önemini aktardı. Stratejik Pazarlama Danışmanı Hakan Akben de 'Pazarlamanın Gücüyle Yeteneği Değere Dönüştürmek' başlıklı sunumunda iyi pazarlanmadığı takdirde en büyük yeteneklerin bile hak ettiği yere gelemeyeceğini belirtti.

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