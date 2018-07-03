Pazarcık'ta 4 büyüklüğünde deprem

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, deprem saat 16.16'da meydana geldi. Yerin 4.2 kilometre altında meydana gelen ve merkez üssü Göynük Mahallesi olan depremin büyüklüğü 4 olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre, deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmedi.