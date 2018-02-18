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Pazarcı esnafı tezgahını Mehmetçik için açtı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, pazarcı esnafı, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek için 2 günlük kazancını bağışlama kararı aldı. Pazarcılar, tezgahını bugün Mehmetçik...

Pazarcı esnafı tezgahını Mehmetçik için açtı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, pazarcı esnafı, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e destek için 2 günlük kazancını bağışlama kararı aldı. Pazarcılar, tezgahını bugün Mehmetçik için açtı.
Manavgat'ta kurulan pazarda, bir grup pazarcı, tezgahını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için açtı. Pazarcılar, tezgahlarında, 'Bugün bu tezgahtaki satışların kazancı Afrin'deki Mehmetçiklere bağışlanacak' yazılı tabelalarla meyve- sebze satışı yaptı. Satışların yarın da devam edeceğini belirten pazarcılar, gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.
Esnaf Tahir Ünal, televizyonda bir simitçinin günlük hasılatını Mehmetçik için bağışladığı haberini gördükten sonra kendilerinin de böyle bir kampanya düzenlemek istediklerini söyledi. Pazarcı arkadaşları ile Manavgat Seyyar ve Sabit Pazarcılar Odası Başkanı Sami Dursun Doğan'la bu düşüncesini paylaştığını ve herkesin bu fikri onayladığını belirten Ünal, "Bizim devletimiz güçlü bir devlet. Afrin'de teröristlerle çarpışan askerlerimizin herhangi bir ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz. Ancak manevi olarak birlik ve beraberliğimizi göstermemiz gereken günlerden geçiyoruz. Biz millet olarak askerimizin yanında olduğumuzu göstermeliyiz" dedi.
Tahir Ünal, yarın akşam da elde edilen geliri, herkesin adının yazılı olduğu formlarla imza karşılığında toplayacaklarını ve gereğinin yapılması için kaymakamlığa teslim edeceklerini kaydetti.
Manavgat Seyyar ve Sabit Pazarcılar Odası Başkanı Sami Dursun Doğan ise Manavgatlıların devletine ve milletine her zaman sahip çıktığını belirterek, pazarcı esnafının kendilerinden bağımsız böyle bir düşünce içinde hareket etmelerinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.
Manavgatlılar da pazarcı esnafının bu kampanyasından çok memnun olduklarını aktarırken, askerlerin durumunu düşündükleri için kendilerine teşekkür etti.

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