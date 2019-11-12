Pazara gidiyordu; kamyonet altında kalarak can verdi

Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, () FATİH'te pazara gitmek için evinden çıkan yaşlı kadın geri manevra yapan kamyonetin altında ezilerek hayatını kaybetti.

Kaza 9.30 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi Mevlanakapı Caddesi'nde bulunan 57 numaralı dükkanın önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre mahallede salı günleri kurulan pazara gitmek için evden çıkan yaşlı kadın, M.T. isimli sürücünün kullandığı 34 FA 5241 plakalı bir nakliyat firmasına ait kapalı kasa kamyonetin altında kaldı. Mevlanakapı Caddesi'nde kamyonetin geriye doğru manevra yaptığı sırada kamyonetin arkasında bulunan yaşlı kadına çarpan kamyonet kadını altına alarak sürükledi. Durumu fark eden şoför araçtan inerek kamyonetin altını kontrol etti. Kamyonetin altında yatan kadını gören şoför şoka girerek bağırmaya başladı. Çevrede bulunanlardan yardım istemesi üzerine esnaf ve vatandaşlar kamyonetin altında kalan kadını kurtarmaya çalıştı. Kaza 112 ve itfaiye ekiplerine de ihbar edildi.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Yük taşımada kullanılan transpalet yardımı ile kamyonet ön tarafından havaya kaldırıldı ancak hareketsiz şekilde yatan yaşlı kadına müdahale edilemedi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri kamyonetin altında kanlar içinde yatan kadının öldüğünü tespit etti. İtfaiye ekiplerinin de olay yerine gelmesinin ardından yaşlı kadının cenazesi kamyonetin altından çıkarılarak ambulansa taşındı.Kazanın ardından uzun süreli şok yaşayan kamyonet sürücüsü M.T. polis gözetimine alınarak karakola götürüldü.

POLİS UZUN SÜRE KİMLİK TESPİTİ YAPMAYA ÇALIŞTI

Yaşlı kadının cenazesinin ambulansa taşınmasının ardından kimlik tespit çalışmaları başladı. Kadının çantasından kimlik çıkmaması üzerine polis ekipleri hayatını kaybeden kadının fotoğrafını mahalle sakinlerine gösterip kimlik bilgisi öğrenmeye çalıştı. Mevlanakapı Mahallesi ve çevresinde bulunan bazı mahallelerin muhtarları kaza yerine çağrıldı. Muhtarlara da gösterilen fotoğraf sonucu kimlik tespiti yapılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri de kaza yerinde çalışma yaptı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza caddede bulunan bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde kadın cadde üzerinde geri manevra yapan kamyonetin altında kalıyor. Kamyonet daha sonra ileri doğru manevra yapıyor. Sürücü kamyoneti durdurup aşağı iniyor. Kamyonetin altına baktıktan sonra da ellerini havaya kaldırarak yardım istiyor.

(FOTOĞRAF)