Pazar alışverişine at arabalı servis

ESKİŞEHİR’de toplu taşıma aracı olmayan 15 bin nüfuslu Çifteler ilçesinde, cuma günleri kurulan halk pazarına alışverişe gelenler at arabalarıyla evlerine taşınıyor. Alışveriş poşetleri ve çantalarıyla at arabasına binenler evlerine kadar götürülürken, ilçe halkı dolmuş hattı kurulmasını istiyor. Bazıları ise nostalji yaşadıklarını belirterek duruma alıştıklarını ifade ediyor.Eskişehir’in Çifteler ilçesinde halk, şehir merkezine ve köylere minibüs olmasına rağmen ilçede merkezinde toplu taşıma sistemi olmamasından şikayetçi. Cuma günleri kurulan semt pazarına gelenler ise evlerine at arabasıyla dönüyor. Pazarın arkasında belediyeye kayıtlı 11 at arabası duraklarında beklerken, pazardan çıkanlar alışveriş poşetlerini yükledikleri at arabasıyla evlerine kadar bırakılıyor. Çiftelerde oturan Suzan Arda (30), ilçede minibüs hattı olmadığını ve at arabasına binmek zorunda kaldıklarını söyledi. Belediyeden ilçe merkezi için minibüs ya da dolmuş sistemi kurulmasını isteyen Arda, “Pazardan çıkınca at arabasıyla gitmek zorundayız. Bizim için çok büyük sıkıntı. Diğer at arabası 10 lira istedi ama o kadar paramız kalmadı, 5 liraya anlaştık onunla gideceğiz. Zor oluyor ama en kötü ihtimalle at arabasıyla gidiyoruz. İlçenin gelişmesini bekliyoruz sadece at arabası var mecburen bununla gidiyoruz” dedi.AT ARABASININ DA OTURMA DÜZENİ VARİlçede 30 yıldır at arabacılığı yapan Yusuf Akpınar (54) ise Cuma günleri insanları evlerine taşıdıklarını, diğer zamanlar ise yük ve eşya taşıdıklarını belirterek, “30 senedir at arabacılığı yapıyorum. Cuma günleri pazarcıları, pazara gelenleri taşıyoruz. Diğer günler yük taşıyoruz. Genelde kadınlar geliyor pazardan sonra onları eve götürüyoruz. At arabasına ortalama 4-5 kişi bindiriyoruz. Alışverişten gelenlerin çantalarını at arabasının ortasına koyarak dengeliyoruz. Genellikle kadınlar biniyor. Pazardan çıkanları da evlerine kadar 5 liraya götürüyoruz. Birini özel olarak tek bırakırsak 10 lira alıyoruz. Böyle hizmet veriyoruz”At arabacısı Muammer Kızıldağ (54) da sadece semt pazarı kurulduğunda insan taşıdıklarını belirterek, “Normalde yük ve eşya taşıyoruz. Pazar kurulduğunda da pazara gelenleri taşıyoruz. İlçede belediyeye kayıtlı 11 tane plakalı at arabası var. Minibüsler olmadığı için insanları evlerine at arabasıyla götürüyoruz” diye konuştu. Dudu Kaya (63) ise “Pazar alışverişini yaptık ama dolmuş yok ilçede. Ben seviyorum at arabasıyla gitmeyi. 5-10 dakikada evde oluyoruz. Bizim için nostalji oluyor” dedi.

