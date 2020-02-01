PAÜ'de doğala en yakın sentetik saç üretildi

DENİZLİ'deki Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) oluşturulan özel ekip tarafından 1 yıllık çalışmanın ardından doğala en yakın sentetik saç üretimi başarıyla tamamlandı. Kuaförlerden toplanan ve bilimsel yöntemlerle eritilen atık saçların, özel iplikler üzerine kaplanması sonucu elde edilen sentetik saçlar, 240 derece ısıya kadar dayanıklı olması ve boyanabilmesiyle dikkat çekiyor.Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Donat, doğala en yakın sentetik saçı üretmek için 1 yıl önce özel bir ekip kurdu. Öğretim Üyesi Donat, Gıda Mühendisi ve Gıda Güvenliği Uzmanı Pınar Koralay, Saç Tasarım Uzmanı Anıl Gökçay, Elektrik Teknikeri Ramazan Akköse'den oluşan ekip, sentetik saç üretimi için kolları sıvadı. Çalışma kapsamında, normal bir saç telinden daha ince ve çıplak gözle görülmesi güç olan, doğal maddelerden yapılan iplikler üzerinde çalışma yapıldı. Kuaför ve berberlerden toplanan atıl saçlar, bilimsel yöntemler kullanılarak eritilerek sıvı haline getirildi. İplikler, eritilmiş saçlar ve bitkisel sıvılar kullanılarak 8 ile 10 farklı kaplama yapılıp gerçek insan saçı kalınlığındaki bir sentetik saça dönüştürüldü. Yapılan testler sonucunda elde edilen sentetik saçların gerçek insan saçı gibi 240 derecede ısıyla şekil alabildiği tespit edildi. Projenin yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Donat, doğala en yakın saçı üretmeyi başardıklarını kaydetti.'TIPKI DOĞAL İNSAN SAÇI GİBİ'Saçın geri dönüştürülebilir özelliğini kullandıklarını ve bunun dünyada bir ilk olduğunu vurgulayan Donat, "İnsan vücuduna tam uyum sağlayan prototiplerimizin ilk denemeleri sonucunda doğal insan saçı formunun değişmemesi sebebiyle tıpkı doğal insan saçı gibi 240 derecede ısı ile şekil alabilen, boyanabilen, alerjik reaksiyon göstermeyen ve yakıcı olmayan doğala yakın bir ürün elde ettik. Bu özellikler petrol türevi peruklarda kesinlikle sağlanamamaktadır. Atıl durumda olan saçları burada tekrar lif haline getirip özellikle katma değeri yüksek olan ürün haline dönüştürebiliyoruz. Bu ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Doğala en yakın saç üretimini gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda nihai şekle getirip bunun üretimini yapıp piyasaya sunmayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz kaliteli saçlar, ülke içindeki ticarette ve yurt dışına yapılacak ihracatta ülkemize büyük fayda sağlayacak" dedi.ATIK SAÇLARI İŞLEYİP ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAKLARGıda Mühendisi ve Gıda Güvenliği Uzmanı Pınar Koralay ise dünyadaki en kaliteli saçın Türk saçı olduğunu belirtti. Üretime geçip ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini aktaran Koralay, "Türkiye'de bu alanda ciddi bir ihtiyaç var. Dışa bağımlı bir haldeyiz. Ülkemizdeki peruk olarak kullanılan saçların yüzde 90'nı yurt dışarıdan ithal ediliyor. Ülkemiz iç piyasasında peruk sektöründe harcanan para ise yaklaşık 40 milyon dolar. Geri dönüşümle ülke ekonomimize ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca ileride kişinin isteğine bağlı olarak dilediği renk, boy, kalınlık, matlık, parlaklık ve modelde yani kişiselleştirilmiş saç tasarımı yapabileceğiz" diye konuştu.