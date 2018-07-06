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Patlıcan üreticisi, taban ve tavan fiyat uygulaması istiyor

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde patlıcan hasadına başlandı. Rekoltenin yaklaşık 25 bin ton gerçekleşmesini bekleyen üreticiler, başta İstanbul olmak üzere çevre illere gönderdikleri patlıcan için de zeytinde...

Patlıcan üreticisi, taban ve tavan fiyat uygulaması istiyor

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), () - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde patlıcan hasadına başlandı. Rekoltenin yaklaşık 25 bin ton gerçekleşmesini bekleyen üreticiler, başta İstanbul olmak üzere çevre illere gönderdikleri patlıcan için de zeytinde olduğu gibi taban ve tavan fiyat belirlenmesini istedi.
Orhangazi ilçesinde, sebze tarımında en yüksek rekolteye sahip patlıcanın hasadına başlandı.  Orhangazi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Gürkan Kabul, 2017'de patlıcan rekoltesinin, 20 bin 580 ton gerçekleştirildiğini belirterek, bu yılki rekolteyi bunun üzerinde beklediklerini söyledi. Kabul, rekoltenin, yaklaşık 25 bin ton gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti. 
Orhangazili çiftçi Mehmet Beşeoğlu, 70 dönümlük arazide patlıcan ekimi yaptığını belirterek, "Bu yıl patlıcan çimini tanesi 2 liradan aldık. Her yıl mazot gübre ve işçi ücretlerine zam yapılıyor; fakat patlıcanı sattığımız fiyat hep aynı. Bu konular bizleri zorlasa da işimizi yapmaya devam ediyoruz. İcar yapılan yer ücreti, çim, sırık, tarım ilaçları, işçi, mazot derken neredeyse bir servet ödüyoruz. Çalışanlarımızın neredeyse tümü kadın. Önemli sayıda istihdam da sağlıyoruz. Yaz tatillerinde öğrenciler de çalışmaya geliyor. Her yıl artış gösteren işçi yevmiyesi bu yıl 60 ile 70 lira arasında değişiyor. Tarım ilaçları ve mazota yapılan zamlar bizleri zorluyor. Hükümet yetkilileri herhangi bir doğal afette ürünlerimizi güvence altına alıyor. Fakat bizler üretim esnasında gübre ve mazot fiyatlarında zorluk çekiyoruz. Bu fiyatların az da olsa aşağı çekilmesinde yarar var" diye konuştu. 
'ÜRETİCİDEN ALINAN PATLICANIN PAHALIYA SATILDIĞI GERÇEK'
Patlıcanın büyük bölümünü İstanbul'a gönderdiklerini anlatan Mehmet Beşeoğlu, patlıcan için zeytinde olduğu gibi taban ve tavan fiyat belirlemesi istediklerini söyledi. Beşeoğlu, "Patlıcan fiyatlarına yön veren İstanbul Hali'dir. Patlıcan fiyatlarını henüz açıklamadığı için şu an fiyat politikası hakkında konuşmak biraz zor. Fakat üreticiden alınan patlıcanın, pahalıya satıldığı bir gerçek. Büyük marketlerin çoğu da tarladan patlıcan alımı yapıyor. Biz, pazar fiyatlarının çok altında fiyattan satış yapıyoruz. Zeytinde uygulanan taban ve tavan fiyat patlıcanda da uygulanmalı" dedi. 

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