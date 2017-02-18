Patlayan su şebekesi kartpostallık görüntü oluşturdu

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), () - ERZURUM'un Oltu İlçesi'nde Yunus Soylu'ya ait müstakil evin bahçesindeki çeşmeye giden su şebekesinin soğuklar havanın etkisiyle patması sonucu kartpostalları aratmayan bir görüntü ortaya çıktı.

Oltu İlçesi'nin Aslanpaşa Mahallesi'ndeki Kaledibi'nde Yunus Soylu'ya ait bahçedeki içme suyu şebekesine ait boru, şiddetli soğuklar nedeniyle dondu ve patladı. Borudan yukarı doğru fışkıran su 2 metrelik buzdan sütun oluşturdu. Çevreye sıçrayan sular, kuru ağaç üzerinde buz sarkıtlar oluşturdu. Sabah bahçeye gittiğinde gördüğü manzara karşısında bir hayli şaşıran Soylu, şunları söyledi:

"Yazlık olarak kullandığımız evi kontrole gittiğimde buz sütün ve sarkıtları görünce çok şaşırdım. Bu yıl kış oldukça sert geçiyor. Birçok yerde su boruları ve saatleri soğuktan dolayı patladı. Bahçede kullandığım su hortumu da gece soğuktan dolayı patlamış. Sabah geldiğimde patlayan hortumun bulunduğu yerde böyle ilginç bir buz kütlesi gördüm. Buzdan sütunu merak edenler, bahçeye geldiklerinde gördükleri bu ilginç manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bahçenin güzelliğini gören gelip fotoğraf çekiliyor." FOTOĞRAFLI