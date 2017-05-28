Patlayan banka camı korkuttu

ADANA,() - ADANA'da bir banka şubesinin camının kendiliğinden kırılması çevredekileri korkuturken polis ekipleri alarma geçti.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan bir banka şubesinin camı saat, 04.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlamaya benzer sesle kırılması üzerine polise haber verildi. Sevk edilen ekipler banka şube yöneticilerini çağırdı. Ekiplerin ve banka görevlilerinin banka içerisinde yaptığı inceleme sonucunda herhangi bir hırsızlık olmadığı, camın kendiliğinden patladığı tespit edildi. Bir banka yetkilisi, "Şube camı damperli cam,belki hava şatlarından dolayı kendiliğinden patlamış. Herhangi bir hırsızlık veya dışarıdan patlatma söz konusu değil" dedi.

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