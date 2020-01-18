banner314

banner325

Son Dakika

Patentli Ay- Yıldız Camisi, ramazanda açılıyor

GENEL 18.01.2020, 09:50
2
Patentli Ay- Yıldız Camisi, ramazanda açılıyor
SİVAS Belediyesi tarafından hayırseverlerin desteği ile Yukarı Tekke Mezarlığı içine yaptırılan ve ay-yıldız şeklinde projelendirilen caminin yüzde 98'i tamamlandı. İç tefrişatı yapılan ve belediyenin patentini de aldığı caminin Ramazan ayında hizmete girmesi planlanıyor.
Sivas'ta, yapımına 2017 yılında başlanan ve 'ay-yıldız' şeklindeki mimarisiyle dikkati çeken caminin inşaatında sona gelindi. Yukarı Tekke Mezarlığı yakınlarında, belediye ve hayırseverlerin iş birliğiyle yapılan 7 bin metrekare kapalı alana sahip caminin yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500 kişi, hilal şeklindeki avlusunda ise 4 bin 900 kişi namaz kılabilecek. Camideki açık ve kapalı alanlarda toplamda 8 bin 400 kişi aynı anda ibadetini yapacak. Caminin yüzde 98'lik bölümü tamamlandı. İç tefrişatı yapılan caminin halıları da serildi. Mimarisi ile dikkat çeken caminin ramazan ayının ilk günü açılması planlanıyor.
Sivas Belediyesi'nde çalışan proje mimarı olan Erol Genç, "Camimizin inşaatına 2,5 yıl önce başladık. Şu anda yüzde 98 seviyesine kadar getirmiş bulunmaktayız. Camimizi kent meydanındaki trafik yoğunluğunu kaldırıp, buraya taşımaktı. Çünkü Ulu Cami civarında cenaze namazı sırasında oldukça sıkıntı yaşanıyordu. Bu nedenle isabetli bir karar aldığımızı düşünüyoruz" dedi.
'PATENTİNİ ALDIK'
Genç, caminin projesini hazırlarken 15 Temmuz'da oluşan ruhtan esinlendiklerini belirterek, ''15 Temmuz hadiseleri sırasında insanların milli ve manevi duyguları depreştiği için, her ikisini de vurgulayan, yani milli ve manevi duyguları birleştiren ne olabilir diye ay ve yıldızdan hareket ederek bir cami tasarladık. Çünkü hilal 'Allah' demek, yıldız da 'peygamber' demektir. Dolayısıyla iki önemli figürümüzü buluştururken ay ve yıldız gibi milli değeri çok yüksek olan bu iki figürü getirerek böyle bir cami tasarladık. Biz bunun patentini de aldık. Bu da bizi sevindirdi. Önemli olan şehre hak ettiği hizmeti verecek olan bir eserin ortaya çıkarılmasıdır. Camide kapalı alanda 3 bin 500 kişi, açık kapalı 8-10 bin kişiye kadar namaz kılınabilecek. 120 araçlık kapalı, yaklaşık 250 araçlık açık otoparkımız var. Burada otopark sorunumuz olmayacak. Camimiz 24 Nisan'da ramazanın ilk gününde, ilk cumasında ve ilkbaharın ilk günlerinde açmayı düşünüyoruz. Hem hava şartları daha güzel olur, yemyeşil olur, sıcak olur. Bir de Ramazan ayının manevi duygusu ile burayı açmak daha güzel olur diye düşündük" diye konuştu.
'YURT DIŞINDAN İLGİ'
Caminin dünyada da büyük ilgi gördüğünü belirten Genç, "Türkiye'de ilgi gördüğü kadar yurt dışında da camimiz çok ilgi görüyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Katar'da, Fas'ta dikkatle takip edildiğini görüyoruz. Bu bizi mutlu ediyor. İnşallah halkımız da bizim taşımış olduğumu mutluluğu taşır ve bizim de sevincimiz kat be kat artar" dedi.

Yorumlar (0)
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 18 Ocak 2020
İmsak 06:49
Güneş 08:18
Öğle 13:20
İkindi 15:48
Akşam 18:11
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 18 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 17 23
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 19 31
7. Valencia 19 31
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 19 11
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3