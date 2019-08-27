Patentini alıp üretimini yaptığı çelikle yerli otomobile destek vermek istiyor

KIRIKKALE Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Sadettin Şahin, tamamen yerli ve milli olarak ürettiği vasıflı çeliğin patentini aldı. Şahin, Türkiye'nin üreeceği ilk milli otomobilin çeliğine talip olduğunu söyledi.Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'nca (TOGG) çalışmaları sürdürülen yerli otomobille ilgili Kırıkkale Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Sadettin Şahin yerli ve milli olarak ürettiği vasıflı çelik ile ilgili patent aldı. Çelik üretilecek yerli otomobile yaptığı yerli vasıflı çelik ile destek vermek istediğini belirtti.Türkiye'de ilk defa milli olarak üretilen vasıflı çelik olduğunu söyleyen Sadettin Şahin, "Otomotivden savunma sanayisine kadar millileşme girişiminde bulunan ülkemiz için milli vasıflı çelik çok önemli. Çeliği dışarıdan gelen bir otomobilin tamamen milli olması mümkün değildir. Bizde bu atılıma destek vermek için tamamen kendi üretimimiz olan milli vasıflı çeliğimizle yerli otomobilimizin çeliğine talibiz. Ülkemiz dünyada çelik üretiminde 8. sırada gelmektedir. 35 milyon ton civarında çelik üretiyoruz. Fakat bu ürettiğimiz çelikler büyük ölçüde vasıfsız inşaat çeliği ve vasıfsız saclardan oluşmaktadır. Türkiye'nin ihtiyacı olan yüksek mukavemetli vasıflı çelikleri başta paslanmaz çelik olmak üzere yurt dışından ithal ediyoruz ve bu ithalata ödediğimiz rakam yaklaşık olarak 16 milyar dolar civarında bir para ödüyoruz. Bunun karşılığında yurt dışına vasıfları çok düşük olan inşaat çelikleri, düşük vasıflı saclar ihraç ediyoruz bunun karşılığında da 13 milyar dolar civarında ihracatımız var. Yaklaşık her sene 6 milyar dolar civarında cari açık var ve bu her sene artıyor. Özellikle otomotiv sektöründe emisyon hacmini azaltmak üzere yapılabilecek ilk iş ağırlığı azaltmak. Bunun içinde yapılabilecek şey çelik kalitesini yüksek tutmak ne kadar yüksek mukavemetli sac kullanırsak o kadar hafif araba üretebiliriz." dedi.TÜRKİYE'DE ALINAN İLK ÇELİK PATENTİTürkiye'de ilk çelik patentini aldıklarını söyleyen Şahin, "Bunun patentine müracaat ettik. 2016 senesinde de özgün bir kimyasal kompozisyonda, özgün proses yapılan bir çelik olarak patentini almayı başardık. Avusturya Patent Ofisinden incelemeli patent olarak şu anda bir patent aldık ve bu en son yaptığımız incelemelerde Türkiye'de alınan ilk çelik patenti olduğunu gördük. Şu anda üretilen çelikler taklit ve biraz modası geçmiş. Biz tamamen özgün bir kimyasal kompozisyonla bu işi yapmayı başardık. Bundan sonraki hedefimiz bu çeliği ticari olarak Türk ekonomisine kazandırmak. Özellikle önümüzdeki yıllarda gündeme gelecek olan milli arabanın sacını hiç olmazsa yurt dışında yapmayı hedefliyoruz. Çünkü milli araba yapacağız fakat arabanın sacını yüzde 70- 80 oranında yurt dışından ithal edeceğiz daha sonra bu arabaya nasıl milli araba diyeceğiz?"'MİLLİ ARABANIN BİR ÇOK PARÇASINI BU ÇELİKTEN YAPALIM'Yerli otomobilin bir çok parçasını yerli çelikle yapmak istediğini söyleyen Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü:"Gönlümüz istiyor ki, Türkiye'den bir yatırımcı çıksın ve bu çeliği Türkiye'de üretelim milli arabanın birçok parçasını bundan yapalım. Bunun için cesur bir yatırımcı gerekiyor bu yatırımcının da mutlaka çelik sektöründe olan bir yatırımcı olması gerekiyor. Yüksek vasıflı çelik üretmek gerekiyor aksi taktirde çok yakın bir gelecekte milli arabamızı bile yurt dışından alacağımız çeliklerle üretmek zorunda kalacağız. Şu anda hızlı trende çok ciddi yurt dışından çelik ithal ediliyor. Bunları sürekli olarak yurt dışına bağımlı devam ettiremeyiz. Bir yerden başlayamıyoruz, başlamadığımız içinde hiç bir şekilde gelişmemiz, devam ettirmemiz mümkün değil ve bu bağımlılıktan kurtulmamız kesinlikle mümkün değil. Bir yerde bir devlet iradesinin bir üst akılın devreye girerek bu işi çözmesi gerekiyor. "