Patenle otobüse tutunarak kayan gence 108 lira ceza

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, seyir halindeki yolcu otobüsüne tutunarak patenle kaydığı iddia edilen Deniz Karataş'a (19), 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 108 lira ceza kesildi. Cezaya itiraz eden Karataş, "Ben otobüse kesinlikle tutunmadım. Otobüs durunca elimle kaportasına dayanmak istedim. Polis beni yanlış anladı" diyerek kendini savundu.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Patenle Cumhuriyet Meydanı'na doğru ilerleyen Deniz Karataş, iddiaya göre kırmızı ışıkta duran Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait özel halk otobüsünün arkasına tutundu. Durumu gören motorize yunus ekipleri, Karataş'ı durdurmak istedi. İddiaya göre polisin ikazda bulunduğu Karataş, kaçarak uzaklaşmak istedi. Deniz Karataş'ı kısa sürede yakalayan motorize ekipler, olay yerine sivil trafik ekiplerini çağırdı.

108 LİRA CEZA KESİLDİ

Belirtilen adrese gelen trafik ekibi, Deniz Karataş'a Karayolları Trafik Kanunu'nun 179/2 Maddesine göre 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan 108 lira ceza kesti. Cezaya itiraz eden ve ödemeyeceğini söyleyen Karataş, araca tutunmadığını iddia etti. Deniz Karataş, polisin kendisine verdiği ceza makbuzunu kabul etmedi. Bunun üzerine ekipler, Karataş'ın imzalamadığı makbuzunu posta yoluyla adresine göndermek için geri aldı.

'POLİS BENİ YANLIŞ ANLADI'

Polisin kendisini yanlış anladığını belirten Deniz Karataş, "Kırmızı ışık yandığı sırada durmak amacı ile otobüsün arkasına ellerimi koydum. Beni bu şekilde görünce durmamı söylediler. Ben de daha önceden başıma geldiği için yine döveceklerini düşünerek, kaçmaya başladım. Ancak yakalandım. Üstüne 108 lira ceza kestiler. Zaten beş parasızım. Aileme şimdi ne söylerim" diye konuştu.

Deniz Karataş, işlemlerin tamamlanmasından sonra pateniyle kayarak bölgeden uzaklaştı.

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