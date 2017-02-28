Patateste rekor Niğde'nin

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, () - NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, TUİK verilerine göre 2016 yılında Türkiye'de 4 milyon 750 bin ton patates üretimi yapıldığını bunun 892 bin tonunu kendilerinin yetiştirdiğini açıkladı.

Niğde'de geçen yıl 237 bin dekar alanda üretim yapıldığını belirten Pırlak, 2015 yılına göre dikim alanlarında yüzde 4.57, üretimde ise yüzde 32.24 artış olduğuna dikkat çekti. Pırlak, "Türkiye'nin 2016 yılındaki ortalama verimi 3 bin 283 kilogram olarak gerçekleşirken Niğde tek başına bu rakamların yaklaşık 3'te birinin üretimine ev sahipliği yaptı. Patates üretiminde neredeyse 7 ilin üretimi kadar patatesi kendi topraklarında üreten Niğde, bu unvanını kimseye kaptırmaya niyetli değil. Yüzde 4.57'lik bir üretim artışıyla bu yılda da üretimini güçlendirmeye devam eden Niğde önümüzdeki yıllarda yeni tarım alanları ve üretim tekniklerinin yanı sıra yerli tohumlarında yaygınlaşması ile ülke genelinde tek başına söz sahibi olma yolunda ilerliyor" diye konuştu.

DEPODAKİ PATATES ÜRETİCİYİ KORKUTUYOR

Niğde'deki depolarda 400 bin ton patates olduğunu belirten Pırlak şöyle devam etti:

"Üretimde Niğde'yi Konya, Afyon, İzmir, Kayseri, Nevşehir, Bolu, Adana, Aksaray ve Sivas takip ediyor. Gelişmeler bu şekilde devam ederken bu sene değer kaybeden ve ambarlarda ağzına kadar tıka basa dolu bekleyen patatesin akıbetinin ne olacağı ise çiftçiyi kara kara düşündürüyor. Bu yıl yaklaşık 400 bin ton patatesin satılamamasından dolayı ambarlarda çillenmeyi ve çürümeyi beklediği de düşünülürse Niğde çiftçisi bu sezonda borç batağından çıkamayacağa benziyor. Hal böyleyken yeni sezonda çiftçi kendi ekimini yaptığı tarım arazilerini satmak zorunda kalacak ya da kiralayıp işçi olacak gibi görünüyor."

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