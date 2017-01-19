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 Patates üreticisi 2 yıldır zararda

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - SANDIKLI Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, patates üreticisinin 2 yıldır zarar ettiğini belirterek, "Bu yıl 20 kuruşa sattığımız patatesten zarar ettik. Üretim maliyetlerimizin altında...

 Patates üreticisi 2 yıldır zararda

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), () - SANDIKLI Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, patates üreticisinin 2 yıldır zarar ettiğini belirterek, "Bu yıl 20 kuruşa sattığımız patatesten zarar ettik. Üretim maliyetlerimizin altında mal verdik. 1 yıl önce de zaten milova hastalığı ve verim düşüklüğünden çiftçi zarar etti" dedi.
Türkiye'nin en büyük patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde 2 yıldır patates üretiminde sıkıntılar yaşanıyor. Geçen yıl yoğun yağış, verim düşüklüğü ve milova hastalığından yakınan çiftçiler, bu yıl ise yüksek verime rağmen fiyat yönünden istediğini elde edemedi. Hasadın başladığı ağustos ayında tarladan kilosu 20-30 kuruşa satılan patateste fiyat son dönemde 1 liraya kadar yükseldi, ancak üreticide patates kalmadı.
'ÇİFTÇİ ZARAR ETTİ'
Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, üreticinin borçları nedeniyle elindeki patatesi erken sattığını, ürünlerin yüzde 95'inin tüccarın elinde olduğunu söyledi. Yıldız, "2 yıldır üretici zarar ediyor. Bu yıl 20 kuruşa sattığımız patatesten zarar ettik. Üretim maliyetlerimizin altında mal verdik. 1 yıl önce de zaten milova hastalığı ve verim düşüklüğünden çiftçi zarar etti. Bu sene verim iyiydi. Ancak fiyat istikrarsızlığından yine zarar ettik. Bizim de üretim maliyetlerimiz gözetilerek, arz-talebi dengelemek zorundayız. Bunu hep birlikte yapmak durumundayız. Her şeyi üreticiye yüklemek doğru değil. Zaten üretici borçluydu. Üreticinin maliyetleri bu yıl 40 kuruştu" dedi.
'MARKETTE AYNI PARA'
Patatesteki fiyat farkına dikkati çeken Süleyman Yıldız, "Hasat başladığında tarlada patatesi 20 kuruşa sattığımızda marketlerde 2-3 lira arasındaydı. Şu anda da patatesin türüne göre fiyatlar 60 kuruş ile 1 lira arasında değişmekte ama markette patates aynı para. Bu duruma yetkililerin dikkat etmesi gerekiyor. Fiyatlarda çiftçiden kaynaklanan bir artış söz konusu değil" diye konuştu.
'EKMEK UNUNA PATATES KATILABİLİR'
Ekmek israfının patatesle önlenebileceği konusuna da değinen Yıldız, şöyle dedi:
"'İstanbul'da günde 7 milyon ekmek çöpe gidiyor' diyorlar. Bu niye böyle? Şehir üretiminde fırından çıkan ekmeği o gün tüketmezsen bayatlıyor. Ekmeğin raf ömrünü uzatmanın yollarını aramamız gerekiyor. Avrupa ülkelerinde uygulanıyor. Ekmek ununa patates unu katılması yasallaşırsa tüketim yolları açılmış olur. Öbür yandan ekmek tüketicisi için de ekmeğin raf ömrü uzamış ve israfın önüne geçilmiş olur."

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