'Patates ithal edilmesiyle ilgili ciddi tereddütlerimiz var'

İZMİR, () - TÜRK Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Uğur Toprak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, Suriye'den patates ithal edilmesine izin verdiklerini açıklamasına tepki gösterdi. Toprak, "Yıllardır iç savaş yaşayan ülkeden özellikle kimyasal saldırıların olduğu iddia edilen bölgede yetiştirilen patatesin ithal edilmesinde gıda güvencesi ile ilgili ciddi tereddütlerimiz bulunmaktadır" dedi.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Toprak, Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin, Suriye'den patates ithal edilmesine izin verdiklerini açıklamasını eleştirdi. Toprak, kimyasal saldırıların olduğu iddia edilen bölgede yetiştirilen patatesin, gıda güvenliği açısından tehdit oluşturacağını öne sürdü. İthalatın çözüm olmadığını belirten Toprak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini savundu. Patatesin, dünyanın her yerinde üretilebilen gıdaların başında geldiğini vurgulayan Toprak, Türkiye'nin de dünyanın en çok patates üreten 20 ülkesinden olmasına karşın özellikle son 5 yılda ekili alanların azaldığını dile getirdi. Bakan Zeybekci'nin fiyat artışının sebebi olarak spekülatörleri gösterdiğini kaydeden Toprak, şöyle konuştu:

"Ekili alanların giderek azalmasının yanında, özellikle küresel ısınma sonucu tarım topraklarının kuraklaşması, su kaynaklarının nüfus artışına oranla gittikçe azalması, tarımsal ve hayvansal ham madde fiyatlarını artıran diğer ekonomik etkenlerdir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'nın '50 kuruştan satılırken ne ara 5- 6 TL'ye satılmaya başlandı anlayabilmiş değilim' ifadelerini hayretle dinlerken Ekonomi Bakanı'ndan Suriye'den (Türkiye'nin güvenlik altına aldığı bölgeden) 4 bin ton patates ithal ettiğimiz haberini almış bulunuyoruz. Uzun yıllardır iç savaş yaşayan bir ülkeden, özellikle de kimyasal saldırıların olduğu iddia edilen bir bölgede yetiştirilen patatesin ithal edilmesinde gıda güvencesi ile ilgili ciddi tereddütlerimiz bulunmaktadır. 'Neden Suriye dururken başka bir yerden alalım?' sorusunu soran Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'na bizim de sorularımız vardır. Söz konusu patateslerin ülkemize girmeden akredite bir kuruluş tarafından analizleri yapıldı mı? Patateslerin yetiştirildiği bölgedeki toprak ve su analizleri yine akredite bir kuruluş tarafından yapıldı mı? Gerek patateste gerekse toprak ve suda kimyasal kalıntı veya ağır metaller mevcut mu? Yapıldığını umduğumuz analizlerin sonuçları kamuoyu ile ne zaman paylaşılacak?"

Kaynakların geliştirilip, etkin kullanılarak, gıda üretiminin artırılabileceğini vurgulayan Uğur Toprak, tarım üreticilerinin gıda üretebilir hale getirildiğinde dışa bağımlılığın önüne geçileceğinin altını çizdi. Toprak, "Aile çiftçiliği, biyolojik çeşitliliğin, gıda güvencesinin ve sağlıklı beslenmenin temel unsurudur. Gelişmiş ülkelerde yok olmaya yüz tutmuş ve tekrar dönülmek istenilen aile tarımı ve küçük çiftçilik konusunda ülkemiz daha şanslı bir konumdadır. Tarımda ve tarımsal üretimde önemli bir girdi sağlayan, yerel anlamda üretime ciddi destekleri olan ve geleneksel üretim girdilerini kullanarak bugünden yarına ulusal bir birikim ve geçmişin oluşturulmasında önemli katkıları olan aile tarımcılığı ya da küçük çiftçilik mutlaka desteklenmelidir. Aile çiftçiliğini ön plana alan ulusal politikaların uygulanması, çiftçimizin ve tarımımızın hak ettiği itibarı görmesi, sektöre hizmet etmek üzere hazır bekleyen meslektaşlarımızın istihdamı, halkımızın ucuz ve kaliteli gıdaya erişiminin sağlanması en büyük dileğimizdir" diye konuştu.



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