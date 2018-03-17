Patara ve Fırnaz Koyu'nu imara açan karar yargıya taşındı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - KAŞ Turizm ve Tanıtma Derneği, Antalya'nın en önemli tarihi ve doğal değerlerinden Patara bölgesi ve Fırnaz Koyu'nun bazı bölümlerinin birinci dereceden çıkartılarak ikinci ve üçüncü derece doğal sit alanına dönüştürülmesine ilişkin kararın iptali için dava açtı.

Birinci Derecede Doğal Sit alanı konumundaki Kaş ilçesi Gelemiş Mahallesi Patara bölgesi ve Yeşilköy, Fırnaz Koyu çevresi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 22 Ağustos 2017 tarihli oluruyla 'Doğal-Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan', 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescil edildi. Bakanlığın bu kararı da 9 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Alanya Kalesi, Demre Taşdibi Yarımadası ile birlikte Kaş Patara ve Fırnaz Koyu'nun bazı bölümleri birinci derece doğal sit alanından çıkartılarak ikinci ve üçüncü derece doğal sit alanı konumuna dönüştürüldü. Kaş Turizm Tanıtma Derneği bu kararın, bu alanlara turizm tesisi, villa veya belli sınırlamalarla taş ve maden ocağı faaliyetlerinin yapılmasını mümkün kıldığını iddia ederek iptali için yargıya başvurdu.

PATARA VE FIRNAZ İÇİN DAVA AÇILDI

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Munise Ozan, Patara ve Fırnaz Koyu için Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası Ankara Şubesi'nin desteğiyle, Resmi Gazete'de yayımlanan kararın iptaline yönelik Antalya İdare Mahkemesi'nde dava açtıklarını söyledi. Munise Ozan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sit alanlarındaki değişikliği içeren ve Resmi Gazete'de de yayımlanan kararın yapılaşmaların önünü açtığını ve Antalya'da birçok bölgeyi de içerdiğini belirtti. Munise Ozan, "Biz kendi bölgemizdeki Patara ve Fırnaz Koyu ile ilgili kararlara karşı dava açtık. Patara zaten Bakanlık tarafından ilan edilmiş özel çevre koruma bölgesi. Nesli tehlike ve koruma altında olan Caretta caretta'ların üreme ve yaşam alanı. Ayrıca ekosisteminde çok önemli canlılar ve bitkiler var. Çam ormanları, antik kenti, kumulları, Akdeniz foklarının üreme alanı ve hakikaten çok özel bir alan. Şimdi turizm amaçlı kullanılabilirliğinin yolu açılıyor. Fırnaz Koyu için de öyle" dedi.

MADEN OCAĞI BİLE AÇILABİLİR

Munise Ozan, devletin bu alanları daha da genişletip koruması gerekirken, buraların bazı bölgelerini birinci dereceden üçüncü dereceye kadar çekerek turizm tesisi ve hatta maden ocaklarına açtığını savundu.

DAHA ÇOK BETONLAŞMAYA İHTİYACIMIZ YOK

Maalesef görüşlerinin dikkate alınmadığı ve son çare yasal hakları olan mahkemeye başvurduklarını belirten Ozan, "Yasal olarak son gün olan 12 Mart Pazartesi günü Antalya İdare Mahkemesi'ne başvurduk. Amacımız Türkiye'de bu şekildeki doğal alanların korunmasıdır. Biz hiçbir zaman bakanlıkla karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Birlikte çalışmak istiyoruz, ama lütfen bu tür doğal alanlarımızı sahiplensinler, korusunlar. Bizim daha çok betonlaşmaya ihtiyacımız yok. Bu değerlerimizi gelecek nesillerimize aktarmayı görev biliyoruz ve mücadelemize devam edeceğiz. Dolayısıyla son şansımız olarak mahkemeye başvurdu" diye konuştu.



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