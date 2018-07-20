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Patara Plajı'nda 201 caretta yuvası korumaya alındı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'da, Patara Plajı'nda 201 caretta caretta yuvası belirlenerek korumaya alınırken, bazı yuvalarda ise yavru çıkışları başladı. Kaş İlçesi'ndeki 18 kilometre uzunluğundaki Patara Plajı, caretta caretta...

Patara Plajı'nda 201 caretta yuvası korumaya alındı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'da, Patara Plajı'nda 201 caretta caretta yuvası belirlenerek korumaya alınırken, bazı yuvalarda ise yavru çıkışları başladı.
Kaş İlçesi'ndeki 18 kilometre uzunluğundaki Patara Plajı, caretta caretta kaplumbağalarının Türkiye'deki 22 üreme ve yuvalama alanından biri olarak dikkati çekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Özel Çevre Koruma Genel Müdürlüğü ile Aydın Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nün ortak yürüttüğü proje kapsamında antik plajdaki caretta caretta yuvaları belirlenerek koruma altına alındı. Aydın Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun başkanlığında yürütülen proje kapsamında, biyolog Dr. Bahadır Törün, biyolog Sahd Ali ve biyolog Habibe Güler gece gündüz Patara Plajı'nda nöbet tutuyor, yuvaları kontrol ediyor.
201 YUVA BELİRLENDİ
Ekibin sorumlusu Dr. Bahadır Törün, 15 Mayıs'tan beri saat 20.00'den 08.00'e kadar Patara Plajı'nda çalıştıkları, yuvaların zarar görmemesi için çaba gösterdiklerini kaydetti. Bu çalışmanın 15 Eylül'e kadar süreceğine değinen Dr. Törün, "Şu ana kadar 201 yuva tespit ettik. Bu sayının artmasını bekliyoruz. Geçen yıl 225 yuva belirlemiştik. Bütün yuvaları korumaya aldık. Tamamını yüzeyaltı ve yüzey üstü tel kafesle korumaya aldık. Yuvaların tamamını tilki, domuz, porsuk, martı, yengeç, sorumsuz insanlara karşı koruyoruz. Buna rağmen bazen sahile gelenler yüzeydeki tel kafesleri çöpe atıyor ya da kafesleri deviriyor" dedi.
PLAJA GECE GİRİŞ YASAK
Patara Plajı'nın saat 20.00'den 08.00'e kadar caretta caretta kaplumbağalarına ait olduğunu ve insan girişinin yasak olduğunu belirten Dr. Törün, şunları kaydetti:
"Onların yaşam alanı. Sabah 8'den akşam 8'e kadar da insanlara ait. Bu kurallar plajın giriş yolundan itibaren levhalardaki uyarıcı yazılarla hatırlatılıyor. Bu rağmen insanlar, akşamları sahile giriyor. Kamp yapıp, ışık yakıyor. Bazen motosikletle bile giren oluyor. Biz vatandaşlarımızdan rica ediyoruz; caretta caretta kaplumbağaları, dünyada nesli tükenmekte olan canlılar. Koruma altında. Ayrıca Patara Plajı'nın ve ülkemizin bir zenginliği. Bu konuda duyarlı olsunlar. Geceleri plaja girmesinler. Yuvalarla oynamasınlar."
YAVRU ÇIKIŞLARI BAŞLADI
Dr. Bahadır Törün, canlı yavru çıkışlarının başladığını söyledi. Çıkan yavruları güvenli şekilde denize ulaştırdıklarını vurgulayan Dr. Törün, "Özellikle yengeç saldırısından koruyoruz. Bir ana caretta, yuvaya ortalama 20 ile 150 arasında yumurta bırakıyor. Her 100 yumurtadan 80 yavru çıkıyor. Bırakılan yumurtalardan 45 ile 60 gün arsında yavrulama oluyor" dedi.

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