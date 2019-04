Patara Antik Su Yolu'nda develer ve atlarla Yörük kervanı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, 43. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, 17'nci Patara Antik Su Yolu Yürüyüşü yapıldı. Develer ve atlar eşliğinde, Yörük kervanının kurulduğu yürüyüşte yol boyunca davul zurna eşliğinde oyunlar oynandı, gösteriler yapıldı.

Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'nin desteğiyle Patara Kültür ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen Antik Patara Su Yolu Yürüyüşü'ne; Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Öztürkmen, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Murat Erdoğan, Kaş Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı ve Patara Muhtarı Arif Otlu, CHP İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, Kaş Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hüseyin Kayır, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarları, yerli ve yabancı turistler, vatandaşlar, folklor grupları ve yöresel sanatçılar katıldı.

Yürüyüşe katılanlar Patara Antik Su Yolu'nun Delik Kemer mevkisinde bir araya geldi. Gruplar, önde develer ve atların bulunduğu Yörük kervanıyla yürüyüşe geçti. Yol boyunca davul zurna eşliğinde oyunlar oynandı. Özellikle Likya Yörükleri Patara Halk Oyunları Ekibi ve diğer bölgelerden gelen folklor grupları yol boyu gösteriler yaptı. Yürüyüşün 5'inci kilometresinde verilen molada, Kaş Belediyesi'nce verilen öğle yemeği yendi. 8 kilometrelik yürüyüş Patara Mahallesi Meydanı'nda sona erdi.

Patara Mahallesi Meydanı'nda Likya Yörükleri Patara Grubu Halk Oyunları Ekibi, Seydikemer Yörükleri Halk Oyunları Ekibi ve Kaş İsmet Köroğlu Anadolu Lisesi Folklor Ekibi değişik yörelerin halk oyunlarını sergiledi. Yöresel üç telli sanatçısı Ali Ulutaş, Teke yöresi türkülerinden oluşan konser verdi.

'TURİZMİ KAŞ'IN HER YÖRESİNE YAYMAK İSTİYORUZ'

Yürüyüşün organizatörü turizmci Muzaffer Otlu, "Binlerce yıl öncesinde Patara Antik Su Yolu'ndan bugünkü İslamlar Mahallesi'nden 20 kilometrelik kanalla kemerlerle Patara Antik Kenti'ne su getirilmiştir. Suyun bolluğundan 3 tane de hamam yaptı Likyalılar. Bu bölgeye Türk boyları 1258 yılında geldi. O tarihten bu yana Yörük- Türkmen kültürü bu bölgede yaşıyor. Bu yıl 17'ncisini düzenlediğimiz Antik Su Yolu Yürüyüşü ile bu yolu alternatif turizme kazandırmak istiyoruz. Yörük göçüyle bir kültürü yaşatmak, gelecek kuşaklara taşımak istiyoruz. Bugün kültürümüzü, folklorumuzu, türkülerimizi, mutfağımızı hep birlikte yaşadık" dedi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise "Kaş'ta alternatif turizm seçenekleri her geçen yıl artıyor. Bugün de bir seçeneği birlikte yaşama geçirdik. Turizmi Kaş'ın her yöresine yaymak istiyoruz. Çok iyi bir turizm sezonu bekliyoruz. Belediye olarak yeni turizm sezonunda 24 saat Kaş'a gelen konuklarımızın hizmetinde olacağız" diye konuştu.

Kaymakam Ulaş Akhan da "Kaş'ta 43. Turizm Haftası'nı çok farklı etkinliklerle kutladık. Bugün de çok güzel bir etkinlikle finalini yaptık. Kaş'ta turizmi 12 aya yayacak bir çalışma ve planlamanın hazırlığı içindeyiz. Turizm bilincini artıracak projelerin oluşmasına katkı sağlayacağız. İyi bir turizm sezonu için üzerimize düşen görevi yapıyoruz ve yapacağız" dedi.

