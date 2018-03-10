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Pastane işletmecisi, 25'inci yılda iki çalışanına otomobil hediye etti

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ve Yatağan ilçelerinde pastane ve fırın işletmeciliği yapan iş adamı Özcan Çamur, firmasının kuruluşununu 25'inci yılında 2 çalışanına otomobil hediye etti.  Yatağan ve Bodrum ilçelerinde...

Pastane işletmecisi, 25'inci yılda iki çalışanına otomobil hediye etti

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), ()- MUĞLA'nın Bodrum ve Yatağan ilçelerinde pastane ve fırın işletmeciliği yapan iş adamı Özcan Çamur, firmasının kuruluşununu 25'inci yılında 2 çalışanına otomobil hediye etti. 
Yatağan ve Bodrum ilçelerinde pastane ve fırın zincirleri sahibi Özcan Çamur, firmasının kuruluşunun 25'inci yılı nedeniyle Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş. Maden Direktörlüğü Sosyal Tesisleri'nde etkinlik düzenledi. Geceye Özcan Çamur'un 54 çalışanı ve eşleri katıldı. Gecede yöresel türküler eşliğinde oyunlar oynandı, pasta kesildi.
Gecede konuşan Özcan Çamur, personellerine teşekkür edip, "Ben yoktan var olduysam, bugün sizlerin sayesinde var oldum. Sizler olmasaydınız, bu başarıyı yakalamamız mümkün değildi. Bu başarı ve emek hepimizin, sizlerin. Bugün 25 yıl önce verdiğim sözü tutmanın yerine getirmenin heyecanını yaşıyorum. Yanımda en uzun süre çalışan 2 personelime, otomobil hediye etme sözü vermiştim. Şimdi o sözü yerine getireceğim" dedi.
Özcan Çamur, personeli Serdar Köstel ile İsmail Kanal'ı yanına çağırarak otomobillerin anahtarlarını ve ruhsatlarını teslim etti. Özcan Çamur, ayrıca geceye katılan tüm personeline üzerinde işyerinin arması ve 25. yıl yazısı bulunan yarım altın hediye etti.

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