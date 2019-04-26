Paskalya tatiline çıkan Bulgarlar, Kapıkule'de uzunkuyruklar oluşturdu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - BULGARİSTAN'da bugün başlayan Paskalya tatili nedeniyle, tatillerini geçirmek üzere Edirne'ye gelenler Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Bulgaristan’da bugün başlayan ve 4 gün sürecek olan Paskalya tatilini alışveriş yaparak geçirmek isteyen Bulgar turistler döviz kurları nedeniyle Türkiye’yi tercih etti. Tatilin ilk gününde karayolu ile Türkiye'ye gelen Bulgarlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı yolu üzerinde uzun kuyrukları oluşturan Bulgarlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda da uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Yoğunluk nedeniyle Kapıkule'nin kapasitesi üst seviyeye çıkarılarak 12 yolcu peronunda araç girişleri sağlanıyor. Kapıkule'den giriş yapan Bulgarların büyük bölümü ise Edirne'de konaklamayı tercih ediyor.

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