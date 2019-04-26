Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...

Paskalya tatiline çıkan Bulgarlar, Kapıkule'de uzunkuyruklar oluşturdu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - BULGARİSTAN'da bugün başlayan Paskalya tatili nedeniyle, tatillerini geçirmek üzere Edirne'ye gelenler Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bulgaristan’da bugün başlayan ve 4 gün sürecek...

Paskalya tatiline çıkan Bulgarlar, Kapıkule'de uzunkuyruklar oluşturdu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - BULGARİSTAN'da bugün başlayan Paskalya tatili nedeniyle, tatillerini geçirmek üzere Edirne'ye gelenler Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Bulgaristan’da bugün başlayan ve 4 gün sürecek olan Paskalya tatilini alışveriş yaparak geçirmek isteyen Bulgar turistler döviz kurları nedeniyle Türkiye’yi tercih etti. Tatilin ilk gününde karayolu ile Türkiye'ye gelen Bulgarlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Bulgaristan tarafındaki Kapitan Andreevo Sınır Kapısı yolu üzerinde uzun kuyrukları oluşturan Bulgarlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda da uzun araç kuyruklarına neden oldu.
Yoğunluk nedeniyle Kapıkule'nin kapasitesi üst seviyeye çıkarılarak 12 yolcu peronunda araç girişleri sağlanıyor. Kapıkule'den giriş yapan Bulgarların büyük bölümü ise Edirne'de konaklamayı tercih ediyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328