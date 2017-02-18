Paşayeva: Türkiye zayıflarsa Azerbaycan da zayıflar

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - AZERBAYCAN Milletvekili Ganira Paşayeva, Türkiye'nin güçlenmesi durumunda Azerbaycan'ın güçleneceğini belirterek, "Türkiye zayıflarsa Azerbaycan'ın da zayıflayacağını biliyoruz" dedi.

Azerbaycan Milletvekili Ganira Paşayeva, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Paşayeva, Hocalı katliamı hakkında bilgi verdi. Farklı ülkeleri gezerek 1992'de yaşanan Hocalı katliamını anlattıklarını belirten Paşayeva, katliamı yapanların bugün Ermenistan'da en yüksek rütbelerde bulunduğunu söyledi. Hocalı soykırımını yapanların adalet karşısına çıkarılmadığını savunan Paşayeva, "25 yıl önce bir kent yeryüzünden silindi. Bu kentte normal bir ev bulamazsınız. Nüfusun büyük çoğunluğu Ermeni askerler tarafından gece katledildi. 3 taraftan saldırmışlardı. Küçük bir yol vardı, kaçmak isteyenler de yollarda öldü. Sağ kalanlar evlerine dönemiyor. 1 milyon Hocalı memleketlerine dönemiyor. Azerbaycan'ın yüzde 25'i Ermenistan işgali altında" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GÜCÜ AZERBAYCAN'IN GÜCÜDÜR'

Milletvekili Ganira Paşayeva, Avrupa ülkelerinin Türkiye'de yaşanan terör olayları konusunda çifte standart gösterdiğini söyledi. Aynı zamanda Ermeni terör örgütlerinin Azerbaycan'da yaptıkları terör olaylarında da çifte standarta maruz kaldığını kaydeden Paşayeva, "İki ülke olarak birbirimize güç katacağız. Türkiye'nin gücü bizim gücümüz. Türkiye zayıflarsa biz de zayıflarız. Aynı zamanda Azerbaycan'ın gücü Türkiye'nin gücüdür, birbirimizi güçlendirmeliyiz" diye konuştu.

DAĞLIK KARABAĞ KONUSU

Ganira Paşayeva, 20 Şubat'ta Dağlık Karabağ'da gerçekleştirilecek anayasal değişiklikle ile ilgili referandumun, Azerbaycan için yok hükmünde olduğunu kaydetti. Azerbaycan topraklarının işgalinin barışla çözülmesini istediklerini anlatan Paşayeva, "Eğer barışla çözülmezse Azerbaycan askeri bu konuda üstüne düşüne yapacaktır. Bu konuda geri adım atmayacağız" dedi.

AGC Başkanı Mevlüt Yeni ise Azerbaycan ile medya anlamında işbirliği yapmak istediklerini söyledi. Dağlık Karabağ konusunda 20 Şubat'ta yapılacak referandumu Antalyalı gazeteciler olarak kınadıklarını belirten Yeni, "Bu referandum kabul edilemez, bu konuda duyarlıyız. Dağlık Karabağ yarım asırdır Ermenistan'ın işgali altında. Referandumla başka planların peşinde olduklarını anlıyoruz" diye konuştu.

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