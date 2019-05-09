Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Vatandaşların yüzde 90'ı rezervasyon tarihilerini değiştirdi
Tatil rezervasyonları yenilendi
Aile Mahkemesi hakimi: Kadınlar yerine kocalar sığınma evine alınsın
'Kadınlar yerine kocalar sığınma evine...
New York'ta yangın: 4'ü çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti
New York'ta yangın: 4'ü çocuk,...
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Ruhani’den ‘nükleer’ rest

Pasaport sorunu çözülen Müjdat Gezen Almanya'ya gitti

  Anıl UÇAN / İstanbul () TİYATRO sanatçısı Müjdat Gezen, pasaportuyla ilgili sorunun giderilmesinin ardından Almanya'ya gitti. Müjdat Gezen, Almanya'nın Duisburg, Köln ve Frankfurt şehirlerinde oynayacağı oyunlar için saat 07.00...

Pasaport sorunu çözülen Müjdat Gezen Almanya'ya gitti

 


Anıl UÇAN / İstanbul () TİYATRO sanatçısı Müjdat Gezen, pasaportuyla ilgili sorunun giderilmesinin ardından Almanya'ya gitti.
Müjdat Gezen, Almanya'nın Duisburg, Köln ve Frankfurt şehirlerinde oynayacağı oyunlar için saat 07.00 sıralarında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na geldi. Gezen'in pasaportunda bulunan "idari kısıtlama" nedeniyle yurt dışına çıkışına izin verilmedi. Sorunun çözülmesinin ardından havalimanına gelen Gezen, pasaportunu Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü'nden teslim aldı. Müjdat Gezen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sabah 06.00'da kalktık, ekibim ile birlikte havalimanına geldik. Fakat benim pasaportumda bir engel çıktı. Pasaportuma el konuldu. Ekibimi yolladım ben geri döndüm. Daha sonra Ankara'dan Emniyet Genel Müdürlüğü'nden halledildi. Ondan sonra kalktık geldik. Şimdi oyuna yetişmeye çalışacağız. Almanya'da üç şehirde Duisburg, Köln ve Frankfurt'ta oynayacağız. Bu akşam oyunum. Yetişemezsem yarına alacaklar. Matine çünkü. 3 bin kişi var. O kadar bilet yakılamaz. Gidip oynayacağız. Yanlışlıkları düzelttik" dedi. Pasaport kontrolünden sorunsuz geçen Gezen, Pegasus Hava Yolları'nın uçağıyla saat 17.35'te Köln'e uçtu.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328