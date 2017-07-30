'Part Time Hero' tişörtü giyen üniversiteli gözaltına alındı

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Lapseki İlçesi'nde, Türkçesi 'yarı zamanlı kahraman' anlamına gelen üzerinde İngilizce 'Part Time Hero' yazılı tişört giyen 1 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Lapseki ilçesine bağlı Şevketiye Köyü'nde bir kişinin üzerinde 'Hero' yazılı tişörtle dolaştığı ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Üniversite öğrencisi olan ve çalışmak için Şevketiye Köyü'ne gelen U.A.'nın 'Part Time Hero' yazılı tişört giydiği belirlendi.

Lapseki Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine jandarma üniversite öğrencisi U.A.'yı gözaltına aldı.

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