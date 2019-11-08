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Parmak izinin rakibi gözün iris tabakası fotoğrafla sanata dönüşüyor

İSTANBUL, ()  -DÜNYA üzerinde yaşayan her insanın parmak izi gibi kendine özel olan gözün iris tabakasının fotoğraf çekimi yapılıyor. Fotoğraf Sanatçısı Levent Songür, “İnsanların gözündeki iris tabakası tıpkı parmak izimiz gibidir,...

GENEL 08.11.2019, 13:14
Parmak izinin rakibi gözün iris tabakası fotoğrafla sanata dönüşüyor

İSTANBUL, ()  -DÜNYA üzerinde yaşayan her insanın parmak izi gibi kendine özel olan gözün iris tabakasının fotoğraf çekimi yapılıyor. Fotoğraf Sanatçısı Levent Songür, “İnsanların gözündeki iris tabakası tıpkı parmak izimiz gibidir, her insandaki bu farklılık fikrinden yola çıkarak kişilerin irisinin fotoğraflarını çekiyor ve bunlardan eşsiz sanat eserleri ortaya çıkartıyoruz” dedi.

Her insanın parmak izi kendine özeldir ve kimlik belirlemede birinci kriterdir. Ancak teknoloji ve tıbbın birlikteliği parmak izi gibi her insanın kendine özel ve taklit edilemez bir özelliğini daha ortaya çıkardı. Yeryüzündeki her insan gözünün iris tabakası da parmak izi gibi biricik ve özeldir. Gözün bu özel bölgesi, artık kimlik belirlemede güvenlik sektöründe parmak izi gibi kullanılmakta ve göz okutucular, bazı havalimanlarında da yerini almaya başladı.  

Gözün iris tabakası, fotoğraf tekniğiyle sanata da dönüştürülüyor. İris tabakasının fotoğraflanması için teknik çalışmalar gerçekleştiren fotoğraf Sanatçısı Levent Songür, kişiye özel görüntüleri ölümsüzleştiriyor. Sanatçı ve ekibi çektikleri iris tabakası görüntülerini çeşitli boylarda tablolar, kolye ve bileklik gibi tasarım ürünlerine dönüştürerek sanat eserleri yaratıyor.  

5 YAŞIN ÜSTÜNDEKİ TÜM SAĞLIKLI BİREYLERE İRİS ÇEKİMİ YAPILABİLİYOR

Mart 2018’den beri yapılan araştırma ve teknik geliştirmeler sonucunda iris fotoğrafçılığına başlayan EyeD İris Photography Kurucu Ortak Fotoğraf Sanatçısı Levent Songür, “Dünya’da yaklaşık 8 milyar insan yaşıyor ve her birinin gözü kendine özel ve eşsiz. İris, göze rengini veren, en iyi görüş için göze giren ışık miktarını ayarlayan bir bölümdür. Ortalama bir irisin çapı 1,2cm kadardır, dolayısıyla net bir fotoğraf elde edebilmek ve kişilerin konforunu sağlayabilmek için özel bir donanım geliştirdik. İris fotoğrafının çekilebilmesi için kişinin bizzat stüdyomuza gelmesi ve çekim esnasında birkaç saniye sabit bir şekilde objektifimize bakması gerekiyor. ‘Gözlerinizi daha önce hiç böyle görmediniz’ sloganı ile müşterilerimizi gerçekten şaşırtıyor ve şahane sanat eserleri sunuyoruz” dedi.

5 yaşından itibaren tüm sağlıklı bireylere uygulanabilen iris çekimleri 15 dakika sürüyor. Merkezi Ankara’da bulunan stüdyo İstanbul, İzmir başta olmak üzere birçok şehirde hizmet veriyor.

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