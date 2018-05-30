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Parmağı sıkıştıran yüzüğü itfaiye çıkardı

BATMAN’da adı açıklanmayan bir üniversite öğrencisinin parmağını sıkıştıran yüzüğünü itfaiye erleri çıkardı. Parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan ve bu yüzden parmağının kangren olma tehlikesi olan üniversite öğrencisinin...

Parmağı sıkıştıran yüzüğü itfaiye çıkardı
BATMAN’da adı açıklanmayan bir üniversite öğrencisinin parmağını sıkıştıran yüzüğünü itfaiye erleri çıkardı.
Parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan ve bu yüzden parmağının kangren olma tehlikesi olan üniversite öğrencisinin yardımına iftafiye ekipleri koştu. Parmağının şişmesi ve yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan üniversite öğrencisi, soluğu hastanede aldı. Hastanede görevli doktorlar tarafından yapılan incelemede, yüzüğün sıkıştığı parmağın kangren olma tehlikesi üzerine, iftfaiye ekiplerinden destek istendi. Durumun Batman Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, parmağın şişmesi sonucu sıkışan yüzüğü, parmağa herhangi bir zarar vermeden büyük bir ustalık ve titizlikle, demir kesici alet yardımıyla yüzüğü kesmeyi başardı. Parmağının yüzüğe sıkışması sonucu acılar içerisinde kalan üniversite öğrencisi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle rahatlarken, yüzükten çıkarılan parmağa da doktorlar tarafından tıbbi müdahale yapıldı.

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