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Parmağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Eymen Orhan'ın (6) oyun oynarken musluk aynasına sıkışan parmağı itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı. Topraklık Mahallesi'nde Eymen Orhan, evde oyun oynarken,...
GENEL 28.09.2019, 14:13
Deniz TOKAT/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Eymen Orhan'ın (6) oyun oynarken musluk aynasına sıkışan parmağı itfaiye ekiplerince yapılan çalışmayla kurtarıldı.
Topraklık Mahallesi'nde Eymen Orhan, evde oyun oynarken, işaret parmağını musluk aynasına sıkıştırdı. Parmağını sıkıştığı yerden kurtaramayan çocuk, ailesinden yardım istedi. Kendi çabalarıyla parmağı sıkıştığı yerden çıkaramayan baba Fatih Orhan, oğlunu Kayalık İtfaiye Şubesi'ne götürdü. İtfaiye ekipleri yaptıkları yarım saatlik çalışmanın ardından demir kesme aletiyle çocuğun parmağını sıkıştığı yerden kurtardı. Eymen Orhan ve baba Fatih Orhan, yardımları için itfaiye personellerine teşekkür etti.
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