Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters İstanbul'a geldi
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters...
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...

Parktan söktükleri bankı kameriyenin çatısına koydular

Ali ÇEVİKBAŞ/EĞİRDİR (Isparta), () - ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, çocuk parkındaki bankı yerinden sökerek aynı alandaki kameriyenin çatısına koydu. Şüpheliler bazı kameriyeleri yakarken,...

Parktan söktükleri bankı kameriyenin çatısına koydular

Ali ÇEVİKBAŞ/EĞİRDİR (Isparta), () - ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, çocuk parkındaki bankı yerinden sökerek aynı alandaki kameriyenin çatısına koydu. Şüpheliler bazı kameriyeleri yakarken, çocuk oyun ekipmanlarına da zarar verdi.
Eğirdir Belediyesi tarafından İstasyon Mahallesi Altınkum Plajı yakınında oluşturulan çocuk oyun parkı dün gece kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tahrip edildi. Parktaki kameriyeleri yakan şüpheliler, bir bankı yerinden sökerek aynı alandaki kameriyenin çatısına koydu. Şüpheliler çocuk oyun ekipmanlarına da zarar verdi. Sabah saatlerinde durumu fark eden mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine parka gelen belediye ekipleri ve polis inceleme yaptı.
'PARKLARIMIZA BU ŞEKİLDE SAHİP ÇIKTIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'
Eğirdir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Belediyemiz tarafından yaptırılan ve defalarca tamir ettirilen parklarımıza bu şekilde sahip çıktığınız için teşekkür ederiz. Parklarımızı bu hale getiren şahıs veya şahıslar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Ayıptır, yazıktır, acizliktir, kamu malına zarar vermektir" denildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328