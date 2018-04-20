Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

Parktan lale koparan öğrenciler, başkandan özür diledi

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde ilkokul 4'üncü sınıfta okuyan 8 öğrenci, parklardan kopardıkları laleler için Eğirdir Belediye Başkanı DP'li Ömer Şengöl'den özür diledi. Öğrenciler yeni lalelerin dikilmesi için de topladıkları 30...

Parktan lale koparan öğrenciler, başkandan özür diledi
ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde ilkokul 4'üncü sınıfta okuyan 8 öğrenci, parklardan kopardıkları laleler için Eğirdir Belediye Başkanı DP'li Ömer Şengöl'den özür diledi. Öğrenciler yeni lalelerin dikilmesi için de topladıkları 30 lirayı, özür mesajıyla birlikte Başkan Şengöl'e teslim etti.
Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu 4-C sınıf öğrencileri Selim Akçimen, Fatmanur Eroğlu, Zehra Özdemir, Mahmut Ahmed, Ayşenaz Yılmaz, Sude Kurt, Ömer Akdaş ve Esra Uğurlu, geçen çarşamba günü belediye tarafından parklara dikilen laleleri koparırken öğretmenleri Bilge Akdaş tarafından fark edildi. Öğrencilerine laleleri kopardıkları için sitem eden Bilge Akdaş, benzer davranışta bulunmamaları için de uyardı.
ÖĞRENCİLER ÖZÜR DİLEDİ
Hatalarını kabul eden öğrenciler, kopardıkları lalelerin yerine yenilerinin dikilmesi için aralarında para topladı. Öğrenciler, bugün 23 Nisan Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında okula eğitim seti dağıtmak için gelen Belediye Başkanı Ömer Şengöl'e durumu anlatıp özür diledi. Yaptıklarının yanlış olduğunu ifade eden 8 öğrenci, yazdıkları özür mesajıyla, topladıkları 30 lirayı, yeni laleler dikilmesi için Başkan Şengöl'e verdi.
ÇERÇEVELETİP BELEDİYENİN GİRİŞİNE ASACAK
Başkan Şengöl, hatalarının farkına varıp duyarlı davrandıkları için öğrencileri tebrik etti. Toplanan parayı öğretmenlerinin isteği üzerine teslim alan Başkan Şengöl, özür mesajı, öğrencilerin ve öğretmenlerinin bulunduğu fotoğrafı ile toplanan parayı çerçeveletip belediye girişine örnek teşkil etmesi için asacağını söyledi. Başkan Şengöl, öğrencilerin özrünü kabul ettiğini, çevreye daha saygılı ve daha duyarlı olmanın herkesin insanlık görevi olduğunu kaydetti.
ÖZÜR MESAJI
Zehra Özdemir adlı öğrencinin yazdığı özür mesajı ise şöyle:
"Sayın Belediye Başkanı, öncelikle sizden 8 arkadaşım adına özür dilemek istiyorum. Bizler Hızırbey Camisi'nin yanında ekili olan lalelerden koparmamamız gerekirken kopardık. Sonra çok pişman olduk. Bu yüzden hatamızı telafi etmek için aramızda para topladık. Bunu özrümüzle birlikte kabul etmenizi, arkadaşlarım ve kendi adıma rica ediyorum."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314