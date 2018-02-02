Parktaki cinayetin şüphelileri adliyede

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 31 yaşındaki Hüseyin Çapa'nın parkta kalbinden bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.Geçen 28 Ocak'ta, saat 01.00 sıralarında Karaman Mahallesi, Fatih Caddesi, Gezek Yatağı Camisi yanındaki parkta oturan Hüseyin Çapa, iddiaya göre, yanına gelen 2 kişi tarafından, çıkan tartışma sonucu kalbinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Çapa, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Soruşturma başlatan polis, Çapa'yı bıçaklayıp kaçan 2 şüphelinin uyuşturucu satmak başta olmak üzere çok sayıda suçtan sabıkalı F.Ç. (27) ile E.Ç. (30) olduğunu belirledi. İki şüpheli evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki ifadelerinde, parta içki içtiği için tartıkları Çapa'yı kendilerinin öldürmediğini ileri sürdü. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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