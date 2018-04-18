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Parkta, termik santrale karşı maskeli yürüyüş

ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Kent Konseyi üyeleri, Alpu Ovası'na kurulmak istenen kömürlü termik santrali protesto için cerrahi yüz maskesi takıp, parkta yürüyüş yaptı. Sümer Mahallesi'ndeki Dede Korkut Parkı'nda bir araya gelen çoğunluğu...

Parkta, termik santrale karşı maskeli yürüyüş
ESKİŞEHİR'de Odunpazarı Kent Konseyi üyeleri, Alpu Ovası'na kurulmak istenen kömürlü termik santrali protesto için cerrahi yüz maskesi takıp, parkta yürüyüş yaptı.
Sümer Mahallesi'ndeki Dede Korkut Parkı'nda bir araya gelen çoğunluğu kadın yaklaşık 50 kişi, Eskişehir'in havası temiz olan 6 ilden biri olduğunu belirtti. Eskişehir'e kömürlü termik santral kurulmasını istemediklerini belirten gruptakiler cerrahi yüz maskesi takıp, parkta yürüyüş yaptı. Odunpazarı Kent Konseyi Sümer Mahalle Meclisi Başkanı Umut Ertaş, 'temiz hava ve sağlıklı yaşam' için parkta yürüyüş etkinliğini düzenlediklerini söyledi. Ulutaş şöyle konuştu:
"Çevre Mühendisleri Odası'nın 2017 yılı hava kirliliği raporunda Eskişehir, havası temiz olan 6 ilimizden birisi. Bizler Odunpazarı Kent Konseyi Sümer Mahalle Meclisi olarak, diğer mahalle meclislerimiz ile birlikte bu temiz havaya hâlâ sahipken, spor yaparak keyfini çıkarmak adına bu etkinliği düzenledik. Biz Eskişehir'in havası hep temiz kalsın, Eskişehir insanı nesiller boyu bu temiz havanın keyfini çıkartabilsin ve sağlıklı kalsın istiyoruz. Havanın temizliği bize mutluluk verirken, biz bu havayı koruyamazsak; Eskişehir halkının solunum enfeksiyonu, kanser, erken bebek ölümleri, sakat doğumlar, akciğer hastalıklarına bağlı ölümler yaşayacağından endişe ediyoruz. Havayı kirletmeden elektrik üretmek, sanayileşmek, üretim yapmak mümkünken hava kirliliği yüzünden hiçbir Eskişehirlinin evine hastalık ve ölüm uğramasın istiyoruz. Eskişehir'imize termik santral yapılırsa, bu etkinlikteki temiz hava ileride çocuklarımıza anlatacağımız bir anı olarak kalacaktır. Eskişehir'i ve Eskişehirliyi temiz havadan mahrum bırakmaya kimsenin hakkı yoktur. Çünkü temiz hava mutluluktur, Eskişehir kıymetlidir."

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