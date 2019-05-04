Parkta spor aletine düşen cep telefonunu itfafiye çıkardı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, parkta sabah sporu yapan Azize Yursen'in(52), spor aletinin içine düşürdüğü cep telefonu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Nusratiye Mahallesi Üveyk Sokak'ta oturan Azize Yursen, sabah spor yapmak için parka gitti. Yursen, cep telefonunu, spor aletinin borusunun içine düşürdü. Kendi imkanlarıyla telefonu almayı başaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Parka gelen itfaiye ekipleri, spor aletini sökerek borunun içindeki cep telefonunu çıkardı.

İtfaiye ekiplerine teşekkür eden Azize Yursen, "Sabah spor yapmak için geldim. Torba ile anahtarları bırakacağım sırada telefon düştü. İtfaiyeden yardım istedim. Çok teşekkür ediyorum sağ olsun geldiler. Allah razı olsun" dedi.

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