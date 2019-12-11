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Parklardaki plastik oyun grubu tartışması... İmamoğlu'ndan açıklama

 Beyza Nur GÜLER - Kubilay ÖZEV /İSTANBUL, ()  İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,   "Ahşap, paslanmaz metal gibi, özellikle çocukların sağlığına zarar vermeyecek birtakım aletlerle çocuk oyun gruplarını tasarlanması...

GENEL 11.12.2019, 12:42
Parklardaki plastik oyun grubu tartışması... İmamoğlu'ndan açıklama

 Beyza Nur GÜLER - Kubilay ÖZEV /İSTANBUL, ()  İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,   "Ahşap, paslanmaz metal gibi, özellikle çocukların sağlığına zarar vermeyecek birtakım aletlerle çocuk oyun gruplarını tasarlanması gerektiğini, heyecan duymalarını, yaratıcılıklarını ve kendilerine güven duyacakları ortamların var olması adına çocuk oyun gruplarıyla ilgili de felsefemizi değiştireceğiz" dedi.
İstanbul'da bir kişi yeğeninin plastik kaydıraktan kaydığı sırada, plastikle sürtünmekten kaynaklanan “statik elektriklenme" nedeniyle  saç tellerinin havaya kalktığı görüntüleri, İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek, “Şu parklara bir el atsanız? Bu plastik işi olmuyor. Emin olun hem çocuklar hem de ebeveynler bu çarpılma olayından mustarip. Biliyorum çok zor bir şey ama yeğenim uzaylı gibi dolaşıyor. Elektrik zamanlarına karşı istesek de tasarruf edemiyoruz" notuyla paylaştı. İmamoğlu ise bu paylaşıma, “Haklısınız, ben de plastik oyun gruplarına karşıyım. Minik delikanlıda tüm İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılayacak potansiyele sahip" şeklinde yanıt verdi. Bu paylaşımlar sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Parklardaki plastik oyun gruplarında yaşanan “statik elektriklenme" tartışıldı.

"ÇOCUK OYUN GRUPLARINDAKİ FELSEFEMİZ DEĞİŞECEK"
İmamoğlu, gazetecilerin soruları üzerine açıklama yaptı.
Parklardaki plastik oyun gruplarının ahşap ya da paslanmaz metal olması gerektiğini ifade eden İmamoğlu,  "Kesinlikle çocuk oyun gruplarındaki felsefemiz değişecek, değişmeli. Göreve geldiğim ilk gün ben bu talimatı verdim. Hatta Haliç'in kıyısında, tarihi yarımadanın hemen önünde kocaman bir plastik oyun grubu… Ya Allah aşkına, buraya bu nasıl konur? Biz bunu kendi ilçelerimizde artık bıraktık, terk ettik. Yıllardır koymuyoruz, koymamak için de çaba gösteriyoruz. Ahşap, paslanmaz metal gibi, özellikle çocukların sağlığına zarar vermeyecek birtakım aletlerle çocuk oyun gruplarını tasarlanması gerektiğini, heyecan duymalarını, yaratıcılıklarını ve kendilerine güven duyacakları ortamların var olması adına çocuk oyun gruplarıyla ilgili de felsefemizi değiştireceğiz. Köyden, kırsaldan uzaklaşıyoruz, gittikçe daha da uzağına düşüyoruz ama bizim şehirlerde var edeceğimiz alanlar çok da mekanik olmamalı, biraz daha doğal olmalı. Ona çalışıyoruz. Tam da o yoldayız. O güzel çocukların saçlarının diken diken olması her ne kadar komik bir durum olsa da bir o kadar da aslında endişe verici. O ortamdan kurtaracağız inşallah çocuklarımızı" dedi. 

“AHŞAP OLSA DAHA SAĞLIKLI OLUR"
Durum parklarda da tartışma konusu. Oturduğu çevrede tek bir park olduğunu ve çocuklarını mecburen plastik oyun gruplarının olduğu  bu parka gönderdiğini dile getiren Songül Öztürk Erdem, “Mahallemizde başka bir park yok. Sadece burası var, gönderiyoruz. Tabii ahşap olsa daha sağlıklı olur. Salıncaklar, kaydırak yerleri ahşap olabilir. Plastiğe çok da gerek yok" dedi. 

“KAYDIRAKTAN KAYIYOR, ANNE ELEKTRİK ÇARPTI DİYOR"
Çocuğu plastik kaydıraklardan kaydığında elektrik çarpması sorunu yaşadıklarını dile getiren bir başka kadın ise, “Evet mesela kaydıraktan kayıyor, elektrik çarptı anne diyor. Ben de o yüzden göndermiyorum. Çocuk oradan kaydığı zaman, elini tuttuğumda beni bile elektrik çarpıyor. O yüzden göndermek istemiyorum" şeklinde konuştu. 

(FOTOĞRAF)
 
 

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