Parka otopark yapılmasını istemeyen mahalleliye müdahale

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da mahallelerindeki parka, yeraltı otoparkı yapılmasına karşı çıkanlara polis müdahale etti. Arkadaşının gözaltına alınmasını engellemeye çalışırken yere düşen kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Şarampol Projesi kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Göçmen Parkı'nı yeraltı otoparkına dönüştürmek için başlattığı proje olaylara neden oldu. Mahallede yaşayanlar, yaklaşık bir haftadır parkta oturarak inşaat çalışmalarının başlamasını engellerken, bu sabah itibariyle iş makineleri parka geldi. Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve çevik kuvet polislerinin hazır bekletildiği alanda, vatandaşlar iş makinelerinin parka girmesine izin vermedi. Bir grup vatandaş iş makinesinin önüne çıkarak, makinenin alana girmesine izin vermezken, bazıları da iş makinesinin önünde oturdu. Kocaeli depreminde yakınlarını kaybettikten sonra Antalya'ya yerleşen Gül Karataş, 'Fındık' adlı köpeğiyle kepçenin içine oturdu. Deprem olduktan sonra oturacakları alanlar olmadığı için Antalya'ya yerleştiğini belirten Karataş, "Şimdi de bu parkımızı betona çevirmek istiyorlar. Buna izin vermeyeceğim" dedi.

Polis ekipleri 3 anons yaptıktan sonra vatandaşları parkın içinden çıkarmak istedi. CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, ilçe örgütleri başkanları ve DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi Cemal Aybar da vatandaşlara destek için parka geldi. Polis, bir süre daha bekledikten sonra vatandaşlara müdahale etti. Parktan çıkmak istemeyen vatandaşlarla polis arasında arbede çıktı. Polis müdahalesi sırasında arkadaşının gözaltına alınmasını engellemeye çalışan bir kadın yere düşüp yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye götürüldü. Polis, alandan çıkmak istemeyen DİSK Başkanı Cemal Aybar'ı kollarından tutarak zorla çıkardı. Vatandaşların parktan çıkarılmasının ardından iş makineleri parka girerek yıkım çalışmalarına başladı. Çalışmalar esnasından çevik kuvvet ekipleri ve vatandaşların bekleyişi sürüyor.

Şarampol Projesi kapsamında Üçgen Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde iki otopark öngörülüyordu. Vatandaşların, Üçgen Mahallesi'ndeki Giritli Parkı'nda otopark istemediğini belirtmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatıyla otopark için referandum yapılmış, oylamaya katılan vatandaşların çoğunluğu otoparka karşı çıkmıştı. Türel, oylama sonrasında otoparktan vazgeçildiğini kaydetmişti.

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