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Park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), ()- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, sağnak yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle, park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, hasara neden oldu. Ödemiş'te bugün saat 07.00 sıralarında başlayan...

Park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), ()- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, sağnak yağmur ve kuvvetli rüzgar nedeniyle, park halindeki bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, hasara neden oldu.
Ödemiş'te bugün saat 07.00 sıralarında başlayan sağnak yağmur ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yağmurun toprağı yumuşatması ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Atatürk Mahallesi, Teğmen Kalmaz Caddesi'ndeki yaklaşık 8 metre boyundaki bir çam ağacı kökünden sökülerek, park halindeki 35 ZPZ 36 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin tavanı ezilirken, camları kırıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ve Ödemiş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağacın dallarını ve gövdesini motorlu testere yardımıyla kesip, parçalayarak kaldırdı.

FOTOĞRAFLI
 

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