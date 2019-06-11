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Park halindeki araçları ezip, TIR'a yükleyen 3 kişi yakalandı

ÇANAKKALE'de Küçük Sanayi Sitesi içinde park halinde olan ve tamir bekleyen 5 aracı kepçe ile ezip, TIR'a yükleyerek çalmak isteyen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Çanakkale kent merkezinde önceki gün Küçük Sanayi Sitesi içinde...

Park halindeki araçları ezip, TIR'a yükleyen 3 kişi yakalandı
ÇANAKKALE'de Küçük Sanayi Sitesi içinde park halinde olan ve tamir bekleyen 5 aracı kepçe ile ezip, TIR'a yükleyerek çalmak isteyen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.
Çanakkale kent merkezinde önceki gün Küçük Sanayi Sitesi içinde park halinde bulunan ve tamir bekleyen 5 aracın kepçe ile ezilerek TIR'a yüklendiği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bölgeye intikal eden ekipler, kepçe ile park halindeki araçların ezilerek metal yumağı haline getirilip, TIR kasasına yüklendiğini tespit etti. Oto hırsızlığı şüphesi üzerine ekipler olayla bağlantısı bulunan Mehmet K. (63), Sezer K. (46) ve Tuğrul G.'yi (32) gözaltına aldı.
DAHA ÖNCE DE 11 ARACI EZDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olay yerinde ekipler tarafından yapılan incelemede TIR üzerine yüklenmiş halde ezilmiş ve kullanılmaz hale geldiği tespit edilen 5 araç, yediemin otoparkına çekildi. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, gözaltına alınan 3 şüphelinin 24 Mayıs tarihinde de aynı kepçe ile aynı yerde 11 aracı ezip, başka bir TIR ile yükleyip götürdüklerini tespit etti. Parçalanan araçların tespit edilen sahiplerinin ifadesine başvururken, sahipleri tespit edilemeyen araçlarla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi. Öte yandan, bugün emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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