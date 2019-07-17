Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe
Bayram ikramiyesi tarihi belli oldu
Bayram ikramiyesi tarihi belli oldu

'Parçalı ay tutulması' Eskişehir'den izlendi

TÜRKİYE'den takip edilebilen 'Parçalı ay tutulması' Eskişehir'de birbirinden güzel görüntüler oluşturdu. Herkesin merakla beklediği 'Parçalı ay tutulması'nı izlemek isteyen Eskişehirliler şehrin farklı noktalarına gitti. Aralıklarla...

'Parçalı ay tutulması' Eskişehir'den izlendi
TÜRKİYE'den takip edilebilen 'Parçalı ay tutulması' Eskişehir'de birbirinden güzel görüntüler oluşturdu.
Herkesin merakla beklediği 'Parçalı ay tutulması'nı izlemek isteyen Eskişehirliler şehrin farklı noktalarına gitti. Aralıklarla bulutlar arasında kaybolan ay, uzun süre net bir şekilde izlenebildi. Tutulmayı izleyenler fotoğraf çekerek bu dakikaları ölümsüzleştirmeye çalıştı. Tutulmayı Sazova Parkı'nda ailesiyle izlemeye gelen Mustafa Atabay, "Çok güzel görünüyor. Bu parkta izlemek gerçekten müthiş bir şey. Ailecek izliyoruz, bu olaya şahit oluyoruz. Küçükken Ağrı'da bir kere izlemiştim. Gerçekten görülmeye değer" diye konuştu.
Tarihi Odunpazarı evlerinin manzarası ile 'Parçalı ay tutulması' manzarasını birlikte izlemek için gelen üniversite öğrencisi Seda Gürenç ise, "Bugün ay tutulması haberlerini görüp Odunpazarı'na geldik. Burası Eskişehir'in çok güzel, turistik bir bölgesi. Ay tutulmasını bir de buradan izleyelim dedik. Çok güzel bir görüntü. Yaklaşık yarım saattir buradayım ve çok güzel fotoğraflar çektim. İnsanlar uyurken böyle bir görüntüyü kaçırmadığım için çok mutluyum" dedi.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.