Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

Parayı yatırmayan Kırkpınar Ağası Çetin'in ağalığı düşürüldü (1)

EDİRNE'de 657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalık ihalesini kazanan Ahmet Çetin'in ağalığı, bedelini ödemediği gerekçesiyle düşürüldü.  Edirne'de geçen yıl yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Kırkpınar'ın...

Parayı yatırmayan Kırkpınar Ağası Çetin'in ağalığı düşürüldü (1)
EDİRNE'de 657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalık ihalesini kazanan Ahmet Çetin'in ağalığı, bedelini ödemediği gerekçesiyle düşürüldü. 
Edirne'de geçen yıl yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Kırkpınar'ın ağalık ihalesine giren işadamı Ahmet Çetin, açık artırmada 1 milyon 522 bin lira vererek, 657'nci Kırkpınar'ın ağalığını kazandı. Protokol gereği ağalık bedelini geçen yılın Aralık ayına kadar ödemesi gereken Çetin, bugüne kadar paranın tamamını ödemedi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ahmet Çetin'in bugüne kadar 658 bin lira yatırdığını belirterek, "864 bin lira ödenmeyen bir rakam var. Bugüne kadar bu para ödenmediği için Kırkpınar ağalığı ihalesini iptal ettik. Şimdi yeniden ihaleye çıkacağız" dedi.

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325