Parayı yatırmayan Kırkpınar Ağası Çetin'in ağalığı düşürüldü (1)

EDİRNE'de 657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ağalık ihalesini kazanan Ahmet Çetin'in ağalığı, bedelini ödemediği gerekçesiyle düşürüldü.

Edirne'de geçen yıl yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Kırkpınar'ın ağalık ihalesine giren işadamı Ahmet Çetin, açık artırmada 1 milyon 522 bin lira vererek, 657'nci Kırkpınar'ın ağalığını kazandı. Protokol gereği ağalık bedelini geçen yılın Aralık ayına kadar ödemesi gereken Çetin, bugüne kadar paranın tamamını ödemedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ahmet Çetin'in bugüne kadar 658 bin lira yatırdığını belirterek, "864 bin lira ödenmeyen bir rakam var. Bugüne kadar bu para ödenmediği için Kırkpınar ağalığı ihalesini iptal ettik. Şimdi yeniden ihaleye çıkacağız" dedi.