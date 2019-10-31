Paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı (2)

EYLEM DEVAM EDİYOR

İzmir'in Konak ilçesinde, 5 aydır paralarını alamadıklarını öne sürüp çalıştıkları şantiyede vinçlerin üzerine çıkan 8 inşaat işçisinin eylemi sürüyor. Sabah 09.00 sıralarında başlayan eylemde, vincin tepesinde olan işçiler yaptıkları açıklamada, "Büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Arkadaşlarla burada bekliyoruz 3 aydır evimize ekmek alamıyoruz. 1 lira avans dahi almadık. Bize herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi yemek bile verilmedi" dedi. İşçiler, paralarının ödenmemesi durumunda eylemlerine devam edeceklerini belirti.

Tolga TAHÇI/İZMİR, ()



