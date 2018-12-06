Paralarını alamadıklarını söyleyen işçiler, iş bıraktı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, belediye hizmet binası inşaatında çalışan 200 taşeron işçi, 70 gündür paralarını alamadıklarını ileri sürerek iş bıraktı.

Torbalı Belediyesi Hizmet Binası inşaatında çalışan yüklenici firmanın taşeron işçileri, bugün saat 11.00 sıralarında inşaat alanında buluştu. İşçiler, hizmet binası inşaatında çalışan toplam 200 kişinin 70 gündür paralarını alamadıklarını söyledi. İnşaat işçileri, evlerine para gönderemediklerini belirterek, kış günü çaresiz kaldıklarını vurguladı. Ustalardan vasıfsız işçilere kadar herkesin zor durumda olduğu ifade edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden çalışmak için Torbalı'ya geldiklerini belirten işçi temsilcilerinden Cebrail Aydın, "Biz ekibimizle asma tavan işi yapıyoruz. 70 gündür ödeme alamıyoruz. Alacaklarımız ödenene kadar işe çıkmayacağız. 10 gündür de çalışmıyorum. Belediyenin en azından arabuluculuk görevi üstlenmesi gerekiyor" dedi.

Yaklaşık 40 kalıpçı olarak işlerini teslim ettiklerini, ilçeden ayrıldıklarını, ancak paralarını alamadıklarını söyleyen bir diğer işçi temsilcisi Şentürk Özkılıç ise "İşçilerin alacaklarını cebimden ödemeye başladım. Beni her gün sıkıştırıyorlar. Arabamı sattım, evi de satılığa çıkardım" diye konuştu.

Öte yandan işçiler, polise hem yazılı hem de sözlü şikayette bulundu.



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